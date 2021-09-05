Стало известно, сколько еще складов в РК приняли на хранение боеприпасы из Арыси

Боеприпасы из Арыси, где два года назад произошли взрывы, вывезли в восемь хранилищ по всему Казахстану. Такие данные приводит телеканал Atameken Business со ссылкой на министерство обороны РК, передает ИА «NewTimes.kz».Корреспонденты телеканала выяснили, что сейчас в стране больше 10 складов с боеприпасами. Речь идет о крупных хранилищах. В их числе был и тот, что взорвался в Байзакском районе Жамбылской области.Как пояснили в военном ведомстве, точная цифра не озвучивается, это секретная информация для служебного пользования.По данным телеканала, из Арыси снаряды перевезли в восемь складов, и все они находятся в разных регионах Казахстана.При этом перевозились только те боеприпасы, которые признали безопасными для хранения в Совете безопасности РК.Телеканал приводит официальный комментарий министерства обороны РК.«В вооруженных силах имеется более 10 складов для хранения вооружения и боеприпасов. В 2019 году уцелевшие боеприпасы из Арыси, признанные безопасными для хранения, были перевезены на восемь других объектов хранения, в том числе, в воинскую часть в Байзакском районе Жамбылской области.На склад завозились только инженерные боеприпасы, артиллерийские снаряды не доставлялись. При этом в хранилище, где произошло возгорание, боеприпасов, перевезенных из Арыси, не было», — говорится в комментарии.Возгорание и взрыв произошли в воинской части Жамбылской области в четверг, 26 августа, в 19.10.Всего, по данным министерства обороны прогремело десять взрывов. Ведомство сообщило, что на территории воинской части хранились боеприпасы, доставленные со склада в Арыси, где в 2019 году имел место схожий инцидент.Замминистра обороны Мухамеджан Таласов заявил, что всем пострадавшим будет оказана помощь, а Минобороны возьмет шефство над детьми погибших.31 августа глава государства принял рапорт занимавшего пост министра оборонного ведомства Нурлана Ермекбаева об отставке.Накануне Минобороны РК предоставило официальный комментарий по пожару на складе в Жамбылской области.