Стало известно, сколько еще складов в РК приняли на хранение боеприпасы из Арыси

Боеприпасы из Арыси, где два года назад произошли взрывы, вывезли в восемь хранилищ по всему Казахстану. Такие данные приводит телеканал Atameken Business со ссылкой на министерство обороны РК, передает ИА «NewTimes.kz».
Корреспонденты телеканала выяснили, что сейчас в стране больше 10 складов с боеприпасами. Речь идет о крупных хранилищах. В их числе был и тот, что взорвался в Байзакском районе Жамбылской области.
Как пояснили в военном ведомстве, точная цифра не озвучивается, это секретная информация для служебного пользования.
По данным телеканала, из Арыси снаряды перевезли в восемь складов, и все они находятся в разных регионах Казахстана.
При этом перевозились только те боеприпасы, которые признали безопасными для хранения в Совете безопасности РК.
Телеканал приводит официальный комментарий министерства обороны РК.
«В вооруженных силах имеется более 10 складов для хранения вооружения и боеприпасов. В 2019 году уцелевшие боеприпасы из Арыси, признанные безопасными для хранения, были перевезены на восемь других объектов хранения, в том числе, в воинскую часть в Байзакском районе Жамбылской области.
На склад завозились только инженерные боеприпасы, артиллерийские снаряды не доставлялись. При этом в хранилище, где произошло возгорание, боеприпасов, перевезенных из Арыси, не было», — говорится в комментарии.
Возгорание и взрыв произошли в воинской части Жамбылской области в четверг, 26 августа, в 19.10.
Всего, по данным министерства обороны прогремело десять взрывов. Ведомство сообщило, что на территории воинской части хранились боеприпасы, доставленные со склада в Арыси, где в 2019 году имел место схожий инцидент.
Замминистра обороны Мухамеджан Таласов заявил, что всем пострадавшим будет оказана помощь, а Минобороны возьмет шефство над детьми погибших.
31 августа глава государства принял рапорт занимавшего пост министра оборонного ведомства Нурлана Ермекбаева об отставке.
Накануне Минобороны РК предоставило официальный комментарий по пожару на складе в Жамбылской области.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.