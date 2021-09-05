Врач рассказала, чем можно заразиться через смартфон

На поверхности смартфона может жить большое количество опасных микробов, сообщает zakon.kz.
Об этом рассказала агентству "Прайм" врач-инфекционист Наталья Очинская, ссылаясь на результаты исследования британского Университета Суррея. В ходе эксперимента ученые взяли смывы с гаджетов обычных людей. Они установили, что смартфоны - настоящие рассадники опасных бактерий.
В рамках исследования было проверено 30 телефонов обычных людей. Оказалось, что в некоторых случаях на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза, - рассказала врач.
Бактерии могут стать причиной ряда серьезных заболеваний. Например, кожных и кишечных инфекций, пневмонии и менингита. По этой причине инфекционист советует раз в день чистить поверхность смартфона.
Для этого подойдут антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, спирт или специальные средства для дезинфекции устройств, сказала врач. Перед протиркой нужно отключить телефон от сети. Важно не допускать попадания чистящих средств внутрь корпуса, заключила эксперт.
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