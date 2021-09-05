Платки и тюбетейки разрешили носить девочкам в школах Узбекистана

НУР-СУЛТАН, 5 сен – Sputnik. В Узбекистане школьницам разрешили приходить на учебу в платках и тюбетейках.
По информации министерства народного образования Узбекистана такая мера вводится в порядке исключения для девочек республики.
"Принимая во внимание наши национальные ценности, девочкам в порядке исключения разрешается носить в школе национальный платок (завязанный на затылке) белого и светлых цветов и доппи (дуппи – узбекская тюбетейка - Sputnik)", – говорится в заявлении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что ношение платка и тюбетейки – это не требование. Решение было принято в связи с многочисленными обращениями родителей ряда учащихся.
"Если ученица ходит в свободной форме, не заставляйте ее носить платок", — подчеркнул министр народного образования республики.
В начале июля этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции.
Документ, в частности, снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах.
В министерстве народного образования Узбекистана заявили, что в соответствии с законом "Об образовании", учащиеся должны приходить на занятие в форме, утвержденной регламентом конкретной школы.
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