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Платки и тюбетейки разрешили носить девочкам в школах Узбекистана

Просмотров:366 Опубликовано: Сегодня, 13:16
Платки и тюбетейки разрешили носить девочкам в школах Узбекистана
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
НУР-СУЛТАН, 5 сен – Sputnik. В Узбекистане школьницам разрешили приходить на учебу в платках и тюбетейках.

По информации министерства народного образования Узбекистана такая мера вводится в порядке исключения для девочек республики.

"Принимая во внимание наши национальные ценности, девочкам в порядке исключения разрешается носить в школе национальный платок (завязанный на затылке) белого и светлых цветов и доппи (дуппи – узбекская тюбетейка - Sputnik)", – говорится в заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что ношение платка и тюбетейки – это не требование. Решение было принято в связи с многочисленными обращениями родителей ряда учащихся.

"Если ученица ходит в свободной форме, не заставляйте ее носить платок", — подчеркнул министр народного образования республики.

В начале июля этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции.

Документ, в частности, снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах.

В министерстве народного образования Узбекистана заявили, что в соответствии с законом "Об образовании", учащиеся должны приходить на занятие в форме, утвержденной регламентом конкретной школы.


Источник: sputniknews.kz
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