Подполковника полиции приговорили к девяти годам заключения в Карагандинской области

Караганда. 5 сентября. КазТАГ – Бывшего заместителя начальника Восточного отдела полиции (ОП) управления полиции (УП) Темиртау подполковника Бахтияра Исакова приговорили к девяти годам заключения в Карагандинской области, передает КазТАГ.
«Окончательно назначить (Исакову – КазТАГ) девять лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, и лишением звания подполковника полиции», - говорится в приговоре Темиртауского городского суда.
Исакова признали виновным по пункту 3 части 4 статьи 188 (кража) и пункту 3 части 4 статьи 362 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК.
Вместе с теперь уже экс-полицейским осуждены коммерческий директор ТОО «Автообъединение» Дулат Шманов (семь лет лишения свободы), директор ТОО «Темир бетон» Адил Алипбаев (шесть лет лишения свободы), а также бывший оперуполномоченный Восточного ОП УП Темиртау Толеген Сарсембаев (восемь лет лишения свободы) и местный предприниматель Даулет Турсынбеков (два года лишения свободы).
Все указанные лица на протяжении нескольких месяцев в 2019-2020 годы осуществляли кражу металла с территории АО «АрселорМиттал Темиртау». Общая сумма ущерба, установленная судом, составила Т46 571 158,9.
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