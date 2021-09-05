Военных отправили в госпиталь после хлопка на складе возле Тараза

Военных отправили в госпиталь после хлопка на складе в Жамбылской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"29 августа около 12.20 действительно произошел хлопок от взрывоопасного предмета, о чем в этот же день была дана официальная информация. В тот момент на территории склада находились три человека. В профилактических целях для осмотра они были направлены в военный госпиталь города Тараз", - сообщили в пресс-службе.
Отмечаеся, что осмотрев их, медики исключили наличие каких-либо травм и повреждений. После осмотра военнослужащие вернулись к месту службы.
"В настоящее время на территории вокруг воинской части, где 26 августа произошло возгорание и затем последовали взрывы, продолжаются работы по очистке местности. Пристальное внимание в ходе проводимых мероприятий уделяется вопросам соблюдения мер безопасности. Привлеченные к проведению данных работ военнослужащие работают в специальных защитных костюмах", - подчеркнули в ведомстве.
Между тем, издание orda.kz со ссылкой на начальника управления главной инспекции Министерства обороны Казахстана, полковника Жумабека Хасенова сообщало о том, что в результате хлопка пострадали три человека: охранник и двое "контрактников". Они по его словам, получили легкие ранения.
Напомним, 26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошла серия взрывов неустановленных предметов. Всего было порядка 10 взрывов.
29 августа Минобороны сообщало, что около 12.20 дня был зафиксирован хлопок. "Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются", - говорилось в официальном сообщении.
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