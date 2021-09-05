АЭС в Казахстане: от отсутствия в планах до необходимости

НУР-СУЛТАН, 5 авг – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что стране нужна атомная электростанция. Он поручил в течение года изучить возможность развития в Казахстане безопасной атомной энергетики.



"Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть этот вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция", - сказал Токаев на Восточном экономическом форуме, прошедшем накануне во Владивостоке.



Построят ли АЭС в Казахстане, и где она будет расположена, пока неизвестно. Sputnik Казахстан вспоминает, когда началось обсуждение строительства электростанции, и что отвечали власти на вопросы журналистов несколько лет назад.



Закрытие атомного комбината



В 1962 году на территории современной Мангистауской области построили Мангышлакский энергокомбинат. Пуск реактора БН-350 на нем состоялся в 1972 году, а в 1997 году правительство страны приняло решение вывести реактор из эксплуатации.



В 2003 году имущественный комплекс обанкротившегося РГП "МАЭК" выкупила национальная атомная компания "Казатомпром". На базе комбината было создано ТОО "Мангистауский атомно-энергетический комбинат — Казатомпром".



С 14 ноября 2019 года ТОО "МАЭК – Казатомпром" находится в собственности государства.



Сейчас предприятие снабжает промышленность и население региона электроэнергией, тепловой энергией и водой.



Замена МАЭК



Впервые идею о необходимости построить АЭС высказал в 1997 году министр науки РК Владимир Школьник. Тогда он имел в виду строительство новой АЭС взамен выводимого из эксплуатации энергоблока Мангистауского атомного энергокомбината (МАЭК). С тех пор прошло несколько переговоров, которые ни к чему не привели.



"Строительство АЭС не планируется" - Токаев



В ноябре 2016 года тогда еще министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что республика не будет строить АЭС по крайней мере в течение семи лет в силу избытка электроэнергии.



Третьего апреля 2019 года президент России Владимир Путин предложил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву построить АЭС по российским технологиям.



На следующий день замминистра энергетики Магзум Мирзагалиев заявил, что предварительным местом строительства АЭС определен поселок Улкен Алматинской области. Таким образом, АЭС может появиться на озере Балхаш.



Вместе с тем в июне 2019 года Токаев заявил, что строительство АЭС в стране "пока не планируется".



"Если понадобится, то обязательно будем этот вопрос обсуждать с народом. Если понадобится, то проведем референдум", - заявил Токаев.



Также он отметил, что в стране нужно подходить к расходованию средств рационально и не тратить деньги на имиджевые проекты.



"Вы знаете, Казахстан признан как лидер движения нераспространения ядерного оружия благодаря историческому решению нашего первого президента Нурсултана Назарбаева, который закрыл Семипалатинский ядерный полигон", - напомнил президент.



"Росатом" построит АЭС в Казахстане?



В феврале текущего года Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин заявил, что за строительство АЭС в Казахстане готов взяться "Росатом". По его словам, госкорпорация гарантирует безопасность станции и ее экологическую чистоту.



"Причем кроме чистой электроэнергии, проект АЭС придаст импульс многим отраслям казахстанской экономики, создаст квалифицированные рабочие места и повысит качество высшего образования в области ядерной физики", - сказал Бородавкин.



В апреле он повторил свое предложение, отметив, что Россия готова построить электростанцию, если в Казахстане примут соответствующее решение.



"Фобии здесь неуместны" - Токаев



В мае текущего года Токаев вновь заговорил о строительстве АЭС. Президент отметил, что Казахстан не будет спешить со строительством атомных станций, но и опаздывать с этим не следует.



"Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобии здесь неуместны. Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует", - подчеркнул президент.



Как отметил Токаев, что обеспечение энергетической безопасности страны – одна из главных задач, и она остро стоит на повестке дня.



Дело в том, что Казахстану грозит дефицит электроэнергии, так как мощностей источников энергии не хватает.



Мнения казахстанцев учтут?



В июне нынешний министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявлял, что решение о строительстве АЭС еще не принято. Он пообещал учесть мнение казахстанцев в этом вопросе при принятии окончательного решения.



"Нам важно мнение каждого казахстанца вне зависимости от места проживания. Общественные активисты, общественники, блогеры, я думаю, они тоже подключатся к этому. Мы должны понять и вести разъяснительную работу, понять мнение, узнать "температуру" общества, как оно относится к этому вопросу", - отметил Ногаев.



Он добавил, что в качестве возможных мест, где могут построить АЭС, рассматривались два варианта – поселок Улькен в Алматинской области, а также город Курчатов в Восточно-Казахстанской области, где ранее располагался Семипалатинский ядерный полигон.



"Казахстану необходима АЭС" - Токаев



Первого сентября текущего года Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением народу Казахстана. Там он заявил, что вопрос устойчивого развития Казахстана зависит от энергетической сферы. Главой государства поставлена задача достичь углеродной нейтральности в 2060 году, поэтому работать в данном направлении нужно очень прагматично, высказался Токаев.



"В течение года правительство и "Самрук-Казына" должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики", – заявил президент.



Токаев отметил, что вопрос использования мирного атома необходимо рассмотреть и с точки зрения развития инженерного дела, формирования нового поколения квалифицированных инженеров-атомщиков в стране.



Отметим, что казахстанцы неоднозначно воспринимают вопрос строительства атомной электростанции в стране, считая АЭС небезопасной. В частности, из-за критики граждан вопрос откладывался несколько раз за последние годы.