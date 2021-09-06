Спад заболеваемости COVID-19 продолжился в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3 897 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 5 сентября.



Напомним, 4 сентября в республике было зарегистрировано 4 568 новых случаев, а 3 сентября - 4 830 случаев.

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Всего в стране подтверждено 816 896 случаев, из них за сутки:



в городе Нур-Султане – 330,

в городе Алматы – 1 085,

в городе Шымкенте – 79,

в Акмолинской области – 234,

в Актюбинской области – 67,

в Алматинской области – 279,

в Атырауской области – 120,

в ВКО – 148,

в Жамбылской области – 95,

в ЗКО – 83,

в Карагандинской области – 492,

в Костанайской области – 215,

в Кызылординской области – 79,

в Мангистауской области – 209,

в Павлодарской области – 255,

в СКО – 74,

в Туркестанской области – 53.