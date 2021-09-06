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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Спад заболеваемости COVID-19 продолжился в Казахстане

Просмотров:314 Опубликовано: Сегодня, 08:29
Спад заболеваемости COVID-19 продолжился в Казахстане
Иллюстративное фото
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3 897 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 5 сентября.

Напомним, 4 сентября в республике было зарегистрировано 4 568 новых случаев, а 3 сентября - 4 830 случаев.

Всего в стране подтверждено 816 896 случаев, из них за сутки:

в городе Нур-Султане – 330,
в городе Алматы – 1 085,
в городе Шымкенте – 79,
в Акмолинской области – 234,
в Актюбинской области – 67,
в Алматинской области – 279,
в Атырауской области – 120,
в ВКО – 148,
в Жамбылской области – 95,
в ЗКО – 83,
в Карагандинской области – 492,
в Костанайской области – 215,
в Кызылординской области – 79,
в Мангистауской области – 209,
в Павлодарской области – 255,
в СКО – 74,
в Туркестанской области – 53.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 09:47
Во всех областях идёт спад, только почему-то не у нас
 
 

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