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"Дедовщина", алкоголь, наведение порчи: в женской сборной Казахстана по боксу грандиозный скандал

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:40
"Дедовщина", алкоголь, наведение порчи: в женской сборной Казахстана по боксу грандиозный скандал
Иллюстративное фото
Боксёрша из сборной Казахстана Ангелина Лукас рассказала на странице в Instagram о конфликте с другой спортсменкой, передаёт медиа-портал Сaravan.kz.

Лукас опубликовала объёмный пост и комментарии, в которых поделилась своим виденим сложившейся ситуации:

"Нездоровая обстановка, которую создает Назым Кызайбай в отношении меня, продолжается уже не один год. Я являюсь чемпионкой РК по боксу 2013, 2014, 2015 годов (молодежи). В 2016 году я перешла во взрослую женскую сборную РК. С переходом во взрослый бокс я регулярно подвергаюсь нападкам со стороны Кызайбай и ее соратниц. Достается и моему личному тренеру, которого всевозможными мерами пытаются дискредитировать. Неоднократно мой наставник становился заложником подковерных игр, и, кроме того, на него были попытки навести порчу. Это пусть останется на совести тех, чьи грязные проделки не приносят им той пользы, которой они ожидают. Мы придерживаемся спортивных принципов и готовы доказывать свою состоятельность исключительно на ринге!

Уверена, кое-кому не нравится, что я очень сильно выросла в плане мастерства и со многих турниров завоевываю для нашей Родины ценные награды.

Назым Кызайбай в СМИ на протяжении последних месяцев обвиняет меня в том, что она из-за меня не поехала на Олимпиаду. Это ведь просто смешно, перекладывать свою вину на другого человека, который не имеет к этому отношения.

Третьего сентября 2021 года, находясь на сборах в академии АИБА, мы проводили вечернюю тренировку с тренером Шамилем Сафиулиным. Было объявлено, что в 19.00 того же дня приедет руководство КФБ, чтобы провести командное собрание. На встречу со спортсменками и тренерским коллективом приехали государственный тренер РК и одновременно вице-президент КФБ Бахтияр Артаев и исполнительный директор КФБ Маратбек Мыктыбеков. Собрание началось в 20.00 и завершилось (!) в 20.12.

Вышеуказанные лица (Артаев и Мыктыбеков) начали встречу со слов, что в команде отсутствует дисциплина. Мыктыбеков спросил, действительно ли отсутствует дисциплина и правда ли, что Кызайбай устраивает самовольно собрания, где дает указания не только девушкам-боксерам, но и тренерскому коллективу? К огромному сожалению, многие члены сборной находятся под влиянием Назым Кызайбай и во время так называемого собрания поддержали позицию Кызайбай.

Я встала и сказала, что дисциплина полностью отсутствует, по ночам девочки вместо сна проводят время с Кызайбай, которая в прямом смысле заставляет их подписывать петицию против меня. И я сказала Мыктыбекову, что вместе с другими членами команды звонила ему, чтобы оповестить о положении дел. В разговоре по телефону мы просили его о помощи, дабы разобраться с «дедовщиной» в национальной сборной. Во время телефонного разговора девочки сказали исполнительному директору КФБ, что подписали клевету под влиянием Кызайбай. Мыктыбеков в свою очередь поинтересовался, чьей инициативой является эта пресловутая петиция и кто ее просит подписывать? Также он подчеркнул, что я всем угрожаю и занимаюсь «колдовством».

Уже на самом собрании Мыктыбеков и Артаев разговаривали со мной и моим личным тренером на повышенных тонах, высокомерно.

Затем они зачитали приказ министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, в нем говорится, что я исключена из национальной сборной! Якобы согласно рапорту главного тренера и членов команды за конфликтные ситуации. Я сразу задала вопрос Мыктыбекову: где доказательная база? О каких конфликтных ситуациях может идти речь, когда все мои мысли связаны со спортом? Мыктыбеков надменно заткнул меня и не позволил выразить мне свои мысли о сложившейся ситуации (аудиозапись «собрания» имеется в наличии). Даже когда я попросила дать мне бумагу о дисквалификации, Артаев с Мыктыбековым это проигнорировали…

Особенно огорчило, что Кызайбай, когда услышала о моей дисквалификации, начала этому аплодировать, и половина команды ее в этом поддержала.

Бахтияр Артаев затем сказал, чтобы я покинула базу. Что он ответит перед общественностью и законом за все сам.

В этом году ожидается чемпионат мира, и до него остаётся совсем мало времени. Не секрет, что я являюсь одним из кандидатов для участия в мировом первенстве, и меня просто взяли и убрали из команды, НЕЗАКОННО.

Я просила их досконально разобраться и провести объективное расследование. Они это наотрез делать отказались. А ведь это настоящий сговор против меня и полная клевета. Я не употребляю в отличие от своих коллег по сборной команде спиртные напитки, не курю. Видать, этот фактор многим не нравится, и в моем лице они видят «белую ворону».

Очень хотела поднять этот вопрос на так называемом «собрании», но на деле вышло, что руководство приехало унизить мою честь и достоинство без всяких фактов, без законных на то обстоятельств и доказательств. В итоге меня дисквалифицировали, не соизволив даже сказать, за что и на какой срок.

Что особенно удивило, так это то, что Мыктыбеков попросил не подходить к нему и что расследование проводить у него нет времени (!). Парадокс, не правда ли?

Скажу больше, на этом УТС с самого началоа была нездоровая обстановка. Кызайбай постоянно капается, хотя этого делать совершенно не положено. Если ты болеешь, возьми больничный и проводи капельницу в поликлинике. Не правда ли? А... Мы зафиксировали тот момент, когда Кызайбай капалась, это делала медсестра медцентра «Про-спорт» без назначения врачей. Кызайбай этим занималась в течение семи дней, почти все время сборов.

Я посылала руководству видеоматериалы, где запечатлено, как члены национальной сборной покидают базу, позволяют себе употреблять спиртное, курят. Возможно, то, что я этим не занимаюсь, и послужило всему поводом?

Я всю сознательную жизнь занимаюсь спортом и люблю это дело. Боксом занимаюсь уже 13 лет, но Артаев и Мыктыбеков решили мою судьбу в течение 10 минут. Мне до слез обидно и больно, что руководство так поступило, не соизволив даже выслушать мою позицию.

Я очень надеялась, что будет порядок и страну на международной арене будут представлять сильнейшие по спортивному принципу..."


Источник: caravan.kz
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