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АТФБанк полностью передал Jusan Bank всё имущество, права и обязательства

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 10:43
АТФБанк полностью передал Jusan Bank всё имущество, права и обязательства
Иллюстративное фото
Процедуру по прекращению деятельности АТФБанка ещё не завершили. Следующим этапом станет сдача банковской лицензии.

АТФБанк и Jusan Bank подписали передаточный акт, теперь всё имущество, права и обязательства принадлежат Jusan Bank, сообщает пресс-служба банка.

Решение об утверждении передаточного акта приняли 3 сентября на собрании акционеров Jusan Bank и АТФБанка.

"Подписание передаточного акта завершает процесс добровольной реорганизации АТФБанка путём его присоединения к Jusan Bank. Все запланированные в рамках реорганизации мероприятия были эффективно реализованы в сжатые сроки. Команды двух банков приложили огромные усилия, чтобы перевод клиентов АТФБанка на обслуживание в Jusan Bank прошёл максимально комфортно", – сообщил председатель правления Jusan Bank Айбек Кайып.

Он выразил уверенность, что клиенты АТФБанка почувствуют лишь положительные перемены. В пресс-службе подчеркнули, что все этапы реорганизации провели после получения одобрения от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Процедуру по прекращению деятельности АТФБанка ещё не завершили. Следующим этапом станет сдача банковской лицензии.

"В результате интеграции с АТФБанком Jusan Bank войдёт в тройку крупнейших банков Казахстана по объему активов и капитала, а его консолидированный объём активов достигнет показателя в 3 трлн тенге, что будет составлять порядка 10% рыночной доли в банковском секторе Казахстана", – сообщили в Jusan Bank.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Wins (Посетители) Сегодня, 12:04
Банк в стране может быть только один. При министерстве финансов и с управляющими, ответственными в лице первых руководителей страны.

Всё остальное - пирамида, которая рано или поздно лопнет. Доверяя деньги банкам - вы не только рискуете потерять всё, но так же по сути переходите во владение к этому банку, сродни рабу.

Какой коллапс создаёт одно только приложение (не буду называть, дабы не рекламировать) - в магазинах нет денег, люди насаются с этими qr кодами, берут в рассрочку ненужные безделушки, теряют голову, уже продукты берут в кредит... Жесть. У людей по сути своего ничего нет. Цифры на счете вашего аккаунта в приложении пирамиды - это не ваши средства, это деньги банка!!!

И никто не находит связи между появлением подобных сервисов и тотальным подорожанием всего. Людей превратили в тупых зомбаков за какие то пару лет...
 
 

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