АТФБанк полностью передал Jusan Bank всё имущество, права и обязательства

Процедуру по прекращению деятельности АТФБанка ещё не завершили. Следующим этапом станет сдача банковской лицензии.
АТФБанк и Jusan Bank подписали передаточный акт, теперь всё имущество, права и обязательства принадлежат Jusan Bank, сообщает пресс-служба банка.
Решение об утверждении передаточного акта приняли 3 сентября на собрании акционеров Jusan Bank и АТФБанка.
"Подписание передаточного акта завершает процесс добровольной реорганизации АТФБанка путём его присоединения к Jusan Bank. Все запланированные в рамках реорганизации мероприятия были эффективно реализованы в сжатые сроки. Команды двух банков приложили огромные усилия, чтобы перевод клиентов АТФБанка на обслуживание в Jusan Bank прошёл максимально комфортно", – сообщил председатель правления Jusan Bank Айбек Кайып.
Он выразил уверенность, что клиенты АТФБанка почувствуют лишь положительные перемены. В пресс-службе подчеркнули, что все этапы реорганизации провели после получения одобрения от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
Процедуру по прекращению деятельности АТФБанка ещё не завершили. Следующим этапом станет сдача банковской лицензии.
"В результате интеграции с АТФБанком Jusan Bank войдёт в тройку крупнейших банков Казахстана по объему активов и капитала, а его консолидированный объём активов достигнет показателя в 3 трлн тенге, что будет составлять порядка 10% рыночной доли в банковском секторе Казахстана", – сообщили в Jusan Bank.
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