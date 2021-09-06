«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 06 Сентября
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.85 KZT
  • €1 = 504.21 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Двери закрываются: с понедельника на работу только вакцинированным или с ПЦР

Просмотров:1385 Опубликовано: Сегодня, 10:51
Двери закрываются: с понедельника на работу только вакцинированным или с ПЦР
Иллюстративное фото
С понедельника, 6 сентября невакцинированным сотрудникам ряда организаций запрещен доступ на рабочие места.

С 6 сентября вступил в силу запрет главного санитарного врача на очную работу для невакцинированных сотрудников ряда объектов и учреждений Казахстана. Подробный перечень организаций, подпадающий под действие постановление, указан в тексте документа.

«1. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам, НПП «Атамекен» (по согласованию), национальным компаниям, юридическим лицам независимо от формы собственности обеспечить:


1) ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) следующих организаций/объектов:

объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО «Казпочта», банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты);

объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;

объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);

объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);

организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;

организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;

объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);

объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды;

медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);

организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;

аптечных организаций;

объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие);

организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;

объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие);

объектов связи и телекоммуникаций».

В постановлении оговаривается, что непривитые сотрудники обязаны раз в неделю предоставлять отрицательный тест на ковид: «Обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников организаций указанных в подпункте 1) пункта 5 настоящего постановления (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев)».

Кроме того, в документе указано, что «решение о вакцинации против COVID-19 работников организаций/объектов не включенных в подпункт 1) пункта 1 настоящего постановления и ограничении допуска на работу в очном режиме в этих организациях/объектах для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) принимают региональные оперативные штабы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации».

Кроме того, в постановлении подробно изложены другие правила деятельности медицинских учреждений в период пандемии, в частности, оказание медицинской помощи в экстренных случаях без ожидания результата ПЦР-тестирования и т.д.


Источник: forbes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Земляк
 diger (Посетители) Сегодня, 14:20
Око,У вас есть аргументы, приводите...Нет, тогда лучше не пишите всякую чушь.
 
-2
  • diger
  • Земляк
 Не поддерживаю Поддерживаю
Око (Посетители) Сегодня, 14:15
diger,
lol что и требовалось доказать )))

всё вижу
 
-1
  • Око
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Земляк
 diger (Посетители) Сегодня, 14:02
"27 января 2021 подавляющим боль
шинством голосов принята резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о вакцинации против COVID-19..
В резолюции подчеркивается недопустимость принуждения к вакцинации и дискриминации людей по принципу вакцинирован/не вакцинирован.Резолюция призывает государства информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не должен подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, если человек не хочет вакцинироваться.
О введении ковидных паспортов,«вакцинационных сертификатов», сообщается, что в случае введения они должны использоваться только для мониторинга действенности вакцины и ее побочных эффектов.В пояснительном докладе к тексту резолюции сказано, что отказ от вакцинации — это право, гарантированное статьями 8 и 9 Европейской Конвенции по правам человека.
Из резолюции ПАСЕ № 2361 от 27 января 2021 года:
7.3.1.обеспечить информирование граждан о том, что вакцинация НЕ является обязательной, что никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, если они сами того не пожелают;
7.3.2.обеспечить, чтобы никто не подвергался дискриминации за то, что не прошел вакцинацию из-за возможного риска для здоровья или нежелания пройти вакцинацию;

Принуждение к вакцинации противоречит Нюрнбергскому Кодексу и законодательству РК.
Основной принцип, сформулированный Нюрнбергским кодексом по итогам Нюрнбергского трибунала, и легший в основу многих национальных и международных законодательных актов в области проведения медицинских исследований на человеке, провозглашает недопустимость принуждения людей к участию в медицинских экспериментах. Необходимым условием для привлечения человека к участию в эксперименте является его добровольное осознанное согласие, полученное после предоставления ему полной информации о характере, продолжительности и цели проводимого эксперимента; о методах и способах егопроведения; обо всех предполагаемых неудобствах и опасностях, связанных с проведением эксперимента, и, наконец, возможных последствиях для физического или психического здоровья испытуемого, могущих возникнуть в результате его участия в эксперименте.
Важно подчеркнуть, что любая вакцина имеет противопоказания и побочные действия, и может вызывать поствакцинальные осложнения и даже летальный исход, при вакцинации соблюдается принцип добровольного информированного согласия или отказа от проведения медицинского вмешательства.

Око,Не ваше дело. За языком следите, а то подрежут, даже не заметите.
 
-2
  • diger
  • Земляк
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • leo529
 Око (Посетители) Сегодня, 13:46
diger,
Вас на работу не пускают? Чего вы вечно визжите?)))

всё вижу
 
-1
  • Око
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • watlow
  • Земляк
 diger (Посетители) Сегодня, 13:39
OpOp, Каким образом, лица с мед отводами, а также вакцинированные, обладают преимуществами,наделены особыми правами, перед всеми другими категориями гражданами в стране? Вы там что совсем берега потеряли? Где прокуратура и закон? Это что за постановления, какого там санврача? Вы чё опыты над людьми проводите, кто кого быстрее сьест? У меня терпение подходит к концу, и не только у меня...
 
-4
  • OpOp
  • diger
  • watlow
  • Земляк
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Coffee
  • Око
 Wins (Посетители) Сегодня, 11:46
А зачем столько тянули то? Ждали пока переполнятся больницы?

Это нужно было сделать ещё в начале лета...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • OpOp
  • 14679677
 DiDa (Посетители) Сегодня, 11:45
И где же в перечне "слуги народа"??? Где работники местных исполнительных органов (акимата), также судов, прокуратуры, других правоохранительных органов. Кто-то может сказать, что госслужащие по умолчанию вакцинировались, да, но, кто их проверяет? Или они у нас "небожители" и никогда не болеют и не контактируют с населением? Мало того, что Генеральная прокуратура дала разъяснение, что "постановление" главного государственного санитарного врача не является НПА, а является лишь актом должностного лица, так они все равно "свою линию гнут". Посмотрим кто победит, прокуроры или санврачи.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • cnnc
  • DiDa
  • diger
  • watlow
  • 14679677
  • Земляк
 OpOp (Посетители) Сегодня, 11:25
если вакцинированные все равно заражаются, почему они не должны предоставлять ПЦР? Значит дело вовсе не в заражаемости, а тупо загоняют на укол. А если им неважно, болеете вы или нет, а важно только, сделали вы укол или нет, то это как бы о чем-то говорит.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика