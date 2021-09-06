В Казахстане пройдут рейды полиции по квартирам

Проверят также частные дома и арендное жилье.



С 1 сентября по 1 декабря в Казахстане пройдет оперативно-профилактического мероприятия «Участок». Об этом сообщил официальный представитель МВД на брифинге в ведомстве, передает Деловой Казахстан.





«За время операции участковыми инспекторами полиции на закрепленных за ними административных участках проводится подворовой и поквартирный обход для ознакомления с населением, а также выявления лиц, допускающих различные правонарушения. Также проводится проверка граждан, состоящих на учетах в органах внутренних дел», - сообщил Нурдильда Ораз.



Проверят также арендные квартиры, рынки и другие места торговли, неблагополучные семьи, места концентрации молодежи и несовершеннолетних для пресечения антиобщественных действий и фактов безнадзорности.



Кроме того, проверят владельцы гражданского оружия и иностранцы.



«Параллельно полицией проводятся проверки дачных массивов, объектов строительства, в том числе приостановленных и заброшенных, чердачные и подвальные помещения. В сельской местности основные усилия направлены на проверки зимовок и выявления лиц без определенного места жительства, фактов незаконной эксплуатации людей, незаконно пребывающих иностранных граждан, хранения незарегистрированного оружия и других запрещенных предметов», - пояснил он.