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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане пройдут рейды полиции по квартирам

Просмотров:72 Опубликовано: Сегодня, 13:21
В Казахстане пройдут рейды полиции по квартирам
Иллюстративное фото
Проверят также частные дома и арендное жилье.

С 1 сентября по 1 декабря в Казахстане пройдет оперативно-профилактического мероприятия «Участок». Об этом сообщил официальный представитель МВД на брифинге в ведомстве, передает Деловой Казахстан.


«За время операции участковыми инспекторами полиции на закрепленных за ними административных участках проводится подворовой и поквартирный обход для ознакомления с населением, а также выявления лиц, допускающих различные правонарушения. Также проводится проверка граждан, состоящих на учетах в органах внутренних дел», - сообщил Нурдильда Ораз.

Проверят также арендные квартиры, рынки и другие места торговли, неблагополучные семьи, места концентрации молодежи и несовершеннолетних для пресечения антиобщественных действий и фактов безнадзорности.

Кроме того, проверят владельцы гражданского оружия и иностранцы.

«Параллельно полицией проводятся проверки дачных массивов, объектов строительства, в том числе приостановленных и заброшенных, чердачные и подвальные помещения. В сельской местности основные усилия направлены на проверки зимовок и выявления лиц без определенного места жительства, фактов незаконной эксплуатации людей, незаконно пребывающих иностранных граждан, хранения незарегистрированного оружия и других запрещенных предметов», - пояснил он.


Источник: dknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 bake (Посетители) Сегодня, 13:27
А как же красная зона, карантин и тд?
 
 

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