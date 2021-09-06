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В Афганистане зреет гражданская война - генерал армии США

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:47
В Афганистане зреет гражданская война - генерал армии США
Фото: ©REUTERS
Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает вероятным начало гражданской войны в Афганистане после захвата власти террористическим движением "Талибан" (согласно решению Верховного суда движение запрещено в Казахстане), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Генерал армии США предупредил, что страна может быть ввергнута в гражданскую войну, так как талибы продвинулись в глубь провинции Панджшер, которая все еще сопротивляется группировке.

"Как представитель вооруженных сил, я полагаю, что ситуация, скорее всего, перерастет в гражданскую войну. Это в свою очередь приведет к условиям, которые могут привести к воссозданию "Аль-Каиды" или росту ДАИШ (признано террористическим и запрещено в Казахстане), поскольку "Талибан" борется за укрепление власти", - сказал генерал.

Милли усомнился в том, что талибы "будут способны укрепить свои позиции и сформировать правительство".

Ранее "Талибан" отверг предложение Ахмада Масуда, который намеревался заключить соглашение о прекращении боевых действий в Панджшере путем переговоров.

В настоящее время Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией Афганистана. Провинция расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. Сейчас там идут бои с отрядами местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда - сына Ахмада Шаха Масуда, который руководил антиталибским Северным альянсом и был убит террористами в начале сентября 2001 года.


Источник: tengrinews.kz
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