В Афганистане зреет гражданская война - генерал армии США

Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает вероятным начало гражданской войны в Афганистане после захвата власти террористическим движением "Талибан" (согласно решению Верховного суда движение запрещено в Казахстане), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Генерал армии США предупредил, что страна может быть ввергнута в гражданскую войну, так как талибы продвинулись в глубь провинции Панджшер, которая все еще сопротивляется группировке.
"Как представитель вооруженных сил, я полагаю, что ситуация, скорее всего, перерастет в гражданскую войну. Это в свою очередь приведет к условиям, которые могут привести к воссозданию "Аль-Каиды" или росту ДАИШ (признано террористическим и запрещено в Казахстане), поскольку "Талибан" борется за укрепление власти", - сказал генерал.
Милли усомнился в том, что талибы "будут способны укрепить свои позиции и сформировать правительство".
Ранее "Талибан" отверг предложение Ахмада Масуда, который намеревался заключить соглашение о прекращении боевых действий в Панджшере путем переговоров.
В настоящее время Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией Афганистана. Провинция расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. Сейчас там идут бои с отрядами местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда - сына Ахмада Шаха Масуда, который руководил антиталибским Северным альянсом и был убит террористами в начале сентября 2001 года.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.