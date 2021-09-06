Опубликованы номера телефонов руководителей управлений образования

Пресс-служба Министерства образования и науки опубликовала номера руководителей региональных управлений образования и их заместителей, передает Tengrinews.kz.



"Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов поручил руководителям управлений образования оперативно реагировать на обращения, жалобы и предложения граждан, касающиеся сферы образования. Для того чтобы граждане могли напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь и информацию о принятых мерах, публикуем номера мобильных телефонов руководителей управлений образования, а также их заместителей", - сообщили в МОН.



Руководитель Управления образования Мангистауской области Тулебаева Светлана Дюмбаевна - 8 775 373 61 29.



Заместители:



- Туржанова Айжаксы Жылкыбаевна - 8 702 995 36 39;

- Мамаева Гульмира Касымовна - 8 701 677 26 04.

