Токаев наградил казахстанских призеров Паралимпиады

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами членов паралимпийской сборной Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Глава государства постановил наградить за выдающиеся спортивные достижения на ХVI летних Паралимпийских играх Токио-2020:
орденом "Барыс" ІІІ степени Давида Дегтярева; орденом "Парасат" Зарину Байбатину, Даулета Темиржана, Ануара Сариева; орденом "Құрмет" Нурдаулета Жумагали.
Всего в Паралимпиаде-2020 в Токио сборная Казахстана завоевала пять медалей: золото в пауэрлифтинге принес Давид Дегтярев, серебро у дзюдоистов Ануара Сариева, Темиржана Даулета и Зарины Байбатиной, бронзу выиграл пловец Нурдаулет Жумагали. Так, Казахстан установил новый рекорд по медалям на Паралимпийских играх.
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