Токаев наградил казахстанских призеров Паралимпиады

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами членов паралимпийской сборной Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Глава государства постановил наградить за выдающиеся спортивные достижения на ХVI летних Паралимпийских играх Токио-2020:



орденом "Барыс" ІІІ степени Давида Дегтярева;

орденом "Парасат" Зарину Байбатину, Даулета Темиржана, Ануара Сариева;

орденом "Құрмет" Нурдаулета Жумагали.



Всего в Паралимпиаде-2020 в Токио сборная Казахстана завоевала пять медалей: золото в пауэрлифтинге принес Давид Дегтярев, серебро у дзюдоистов Ануара Сариева, Темиржана Даулета и Зарины Байбатиной, бронзу выиграл пловец Нурдаулет Жумагали. Так, Казахстан установил новый рекорд по медалям на Паралимпийских играх.