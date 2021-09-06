Ученые рассказали о пользе авокадо для женщин

По данным специалистов, регулярное употребление авокадо снижает процент опасного для здоровья висцерального жира в организме женщин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Journal of Nutrition.



Специалисты из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне в течение трех месяцев наблюдали за группой пациентов с избыточным весом. Рацион питания всех исследуемых был одинаковым, за исключением одного нюанса - половина участников съедала на обед по одному авокадо. В этой группе ученые заметили уменьшение объема висцерального жира. Правда, только у женщин.



Висцеральный жир накапливается в брюшной полости и сдавливает внутренние органы. Кроме того, люди с высокой долей висцерального жира чаще страдают от диабета и других хронических заболеваний.



Ежедневное употребление авокадо, по мнению ученых, приносит организму пользу. Они намерены более внимательно изучить особенности метаболизма мужчин и женщин, чтобы понять, почему авокадо пошло на пользу лишь прекрасной половине человечества.



Ранее в Американской кардиологической ассоциации рассказали, что употребление всего одного авокадо ежедневно способствует снижению уровня плохого холестерина в организме.