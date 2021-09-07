За сутки в Казахстане выявили 3583 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане – 327,

в Алматы – 957,

в Шымкенте – 106,

в Акмолинской области – 221,

в Актюбинской области – 189,

в Алматинской области – 246,

в Атырауской области – 67,

в Восточно-Казахстанской области – 169,

в Жамбылской области – 82,

в Западно-Казахстанской области – 45,

в Карагандинской области – 398,

в Костанайской области – 203,

в Кызылординской области – 50,

в Мангистауской области – 192,

в Павлодарской области – 221,

в Северо-Казахстанской области – 76,

в Туркестанской области – 36.



Всего с начала пандемии в стране подтверждено 820 479 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.