Кого могут амнистировать к 30-летию независимости Казахстана

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД объяснили, на кого распространяется акт амнистии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сообщается, что депутаты Мажилиса приступили к рассмотрению проекта Закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием независимости Республики Казахстан".



Законопроектом предлагается освобождение от наказаний осужденных, совершивших уголовный проступок и преступления небольшой, а также средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие, не представляющих угрозу безопасности граждан и государства. Также у лиц, предусмотренных законопроектом, сокращаются сроки и размеры основного наказания.



"При рассмотрении указанной категории учитывается полное возмещение ущерба, а также отсутствие отрицательной степени поведения, которым на день введения в действие настоящего закона осталось отбывать наказание не более одного года.



В свою очередь, законопроект предусматривает принятие мер местными исполнительными органами в обеспечении трудоустройства трудоспособных лиц, а также в оказании социальной и иной помощи при освобождении из мест лишения свободы", - отметили в КУИС.



Кроме того, в рассматриваемом документе впервые введено понятие социально уязвимой категории.



Амнистия к 30-летию независимости Казахстана не распространяется на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, коррупционеров, убийц и экстремистов, экс-участников преступных группировок.



За 30 лет в Казахстане проведено восемь амнистий, последние четыре были приурочены к Дню независимости.