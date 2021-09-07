«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 07 Сентября
+20...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.26 KZT
  • €1 = 505.54 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Евросоюз пригрозил Польше блокировкой средств из-за ущемления прав ЛГБТ

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 11:50
Евросоюз пригрозил Польше блокировкой средств из-за ущемления прав ЛГБТ
Фото ©REUTERS
Европейская комиссия пригрозила губернаторам пяти провинций Польши заблокировать 126 миллионов евро, средства на оказание помощи при пандемии COVID-19, из-за ущемления прав ЛГБТ-сообществ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Los Angeles Blade.

Комиссия Европейского союза (ЕС) уведомила губернаторов и правительство президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что средства будут аннулированы из-за так называемых "зон, свободных от ЛГБТК", созданных в пяти провинциях.

Следует отметить, что данные средства выделены на инвестиционную инициативу по борьбе с коронавирусом в рамках программы REACT-EU ("Помощь в восстановлении единства и территорий Европы").

Согласно данным портала, ЕС объявил о блокировке финансовой помощи на фоне кризиса COVID-19 в Польше.

Отметим, что более 100 регионов Польши объявили себя "зонами, свободными от ЛГБТ". Местные власти принимали резолюции, запрещающие демонстрировать символику сексуальных меньшинств или свою принадлежность к ним. Муниципалитеты также избегают оказания финансовой помощи НПО, работающим над продвижением равных прав.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 13:41
Заднеприводные сидят в Евросоюзе и раскручивают свои права...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика