Евросоюз пригрозил Польше блокировкой средств из-за ущемления прав ЛГБТ

Европейская комиссия пригрозила губернаторам пяти провинций Польши заблокировать 126 миллионов евро, средства на оказание помощи при пандемии COVID-19, из-за ущемления прав ЛГБТ-сообществ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Los Angeles Blade.
Комиссия Европейского союза (ЕС) уведомила губернаторов и правительство президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что средства будут аннулированы из-за так называемых "зон, свободных от ЛГБТК", созданных в пяти провинциях.
Следует отметить, что данные средства выделены на инвестиционную инициативу по борьбе с коронавирусом в рамках программы REACT-EU ("Помощь в восстановлении единства и территорий Европы").
Согласно данным портала, ЕС объявил о блокировке финансовой помощи на фоне кризиса COVID-19 в Польше.
Отметим, что более 100 регионов Польши объявили себя "зонами, свободными от ЛГБТ". Местные власти принимали резолюции, запрещающие демонстрировать символику сексуальных меньшинств или свою принадлежность к ним. Муниципалитеты также избегают оказания финансовой помощи НПО, работающим над продвижением равных прав.
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