Антикор заявил о схеме взяток в комитете Минсельхоза

Антикоррупционная служба выявила в Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства схему получения взяток, в которой участвовали должностные лица из нескольких регионов Казахстана. Об этом говорится в ответе ведомства на официальный запрос Tengrinews.kz.



Как сообщили в Агентстве по противодействию коррупции, с июня по поручению Президента страны проводится масштабный анализ сферы субсидирования в агропромышленном комплексе. Анализ проводится для обеспечения прозрачной системы предоставления субсидий, снижения уровня коррупции и бюрократии, устранения препятствующих ведению бизнеса административных барьеров.



"В рамках анализа были выявлены признаки деятельности устойчивой преступной группы, состоящей из числа должностных лиц Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ и его территориальных инспекций. Указанной группой организована коррупционная схема системного получения взяток от предпринимателей за беспрепятственный вывоз скота через границу. При этом выявлены факты вывоза просубсидированного государством племенного скота, провоза животных без проведения эпизоотического контроля, что могло негативно сказаться на эпидемиологической ситуации", - заявили в Антикоррупционной службе.



По данным борцов с коррупцией, в выявленной преступной группе роли между участниками были четко распределены.



"Согласно существующим правилам выдача разрешения на экспорт или импорт осуществляется руководством профильного комитета. В рамках организованной коррупционной схемы данной компетенцией незаконно были наделены два главных эксперта комитета. В преступную схему также были вовлечены инспекторы региональных инспекций по Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской и Костанайской областям, городов Алматы и Шымкента.



За каждое разрешение перечислялись денежные средства от 10 до 50 тысяч тенге на личные карт-счета участников группы либо их родственников. К примеру, только на счет главного специалиста территориальной инспекции комитета по Туркестанской области с 2020 года поступило более 45 миллионов тенге. На карт-счет супруги главного эксперта комитета поступило более 13,5 миллиона тенге", - добавили в ведомстве.



25 августа Антикоррупционная служба начала масштабную спецоперацию и установила более 10 виновных должностных лиц. Большинство из них, по данным агентства, дают признательные показания.



"В отношении трех фигурантов, в том числе сотрудников центрального аппарата комитета, избрана мера пресечения в виде ареста. Подобные преступные действия не только наносят серьезный урон развитию животноводства, но и ставят под угрозу продовольственную безопасность страны. Расследование продолжается", - заключили в Антикоре.