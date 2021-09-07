«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 07 Сентября
+20...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.26 KZT
  • €1 = 505.54 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане планируют ввести понятие "права неверующих"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:28
В Казахстане планируют ввести понятие "права неверующих"
Иллюстративное фото
В Казахстане планируют законодательно закрепить права неверующих. Об этом сообщил председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Журналисты на брифинге напомнили главе комитета, что в 2017 году в стране пытались инициировать законопроект о защите прав верующих и атеистов, и спросили, планируются ли подобные изменения сейчас.

"Что касается работы комитета в данном направлении, мы стремимся полностью обеспечить права как верующих, так и неверующих. В связи с этим мы планируем в рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта, ввести такое понятие, как права неверующих. В данное время есть права верующих.

Мы светское государство, у нас закон превыше всего вне зависимости от религии, конфессии, этнической принадлежности. Мы к этому стремимся", - сказал Ержан Нукежанов на брифинге СЦК.

Напомним, в 2017 году в Казахстане планировали законодательно защитить права атеистов. При этом за оскорбление чувств верующих и атеистов предлагалось ввести штраф.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика