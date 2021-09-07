В Казахстане планируют ввести понятие "права неверующих"

В Казахстане планируют законодательно закрепить права неверующих. Об этом сообщил председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Журналисты на брифинге напомнили главе комитета, что в 2017 году в стране пытались инициировать законопроект о защите прав верующих и атеистов, и спросили, планируются ли подобные изменения сейчас.
"Что касается работы комитета в данном направлении, мы стремимся полностью обеспечить права как верующих, так и неверующих. В связи с этим мы планируем в рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта, ввести такое понятие, как права неверующих. В данное время есть права верующих.
Мы светское государство, у нас закон превыше всего вне зависимости от религии, конфессии, этнической принадлежности. Мы к этому стремимся", - сказал Ержан Нукежанов на брифинге СЦК.
Напомним, в 2017 году в Казахстане планировали законодательно защитить права атеистов. При этом за оскорбление чувств верующих и атеистов предлагалось ввести штраф.
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