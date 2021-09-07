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Взрывы в Жамбылской области: скончался еще один военнослужащий

Просмотров:315 Опубликовано: Сегодня, 15:16
Взрывы в Жамбылской области: скончался еще один военнослужащий
Взрывы на складах
Военнослужащий скончался от травм, полученных при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Tengrinews.kz.

"7 сентября 2021 года в городской больнице Тараза в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы 1983 года рождения", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ерлан Кыргызалиев был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе.

Министерство обороны выразило соболезнования родным и близким погибшего.

26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошла серия взрывов неустановленных предметов. Всего было порядка 10 взрывов.

По данным Минобороны на 30 августа, в результате инцидента погибли 15 человек.


Источник: tengrinews.kz
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