Взрывы в Жамбылской области: скончался еще один военнослужащий

Военнослужащий скончался от травм, полученных при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Tengrinews.kz.



"7 сентября 2021 года в городской больнице Тараза в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы 1983 года рождения", - говорится в сообщении оборонного ведомства.



Ерлан Кыргызалиев был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе.



Министерство обороны выразило соболезнования родным и близким погибшего.



26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошла серия взрывов неустановленных предметов. Всего было порядка 10 взрывов.



По данным Минобороны на 30 августа, в результате инцидента погибли 15 человек.