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Сколько денег получили казахстанские призеры Паралимпиады

Просмотров:101 Опубликовано: Сегодня, 17:33
Сколько денег получили казахстанские призеры Паралимпиады
Призеры Токийской паралимпиады
Государственный секретарь Крымбек Кушербаев вручил награды и денежные сертификаты казахстанским спортсменам, успешно выступившим на паралимпиаде в Токио, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Напомним, указом Президента Давид Дегтярев награжден орденом "Барыс" III степени, Зарина Байбатина, Темиржан Даулет, Ануар Сариев - орденом "Парасат", Нурдаулет Жумагали - орденом "Құрмет".

Парапауэрлифтеру Давиду Дегтяреву, который принес золото, вручили сертификат на 106 миллионов тенге, парадзюдоистам Зарине Байбатиной, Темиржану Даулету, Ануару Сариеву - серебряным призерам - по 63 миллиона, Нурдаулету Жумагали, который завоевал бронзу, - 31 миллион тенге.

"На паралимпийских играх в Токио весь мир стал свидетелем высочайшего проявления человеческой воли, железной выдержки и стремления к жизни. Судьба может ограничить возможности человека, но не может ограничить его волю. Мы восхищены мужеством и упорством паралимпийцев всего мира. И это закономерно. Потому что вы смогли, преодолев все трудности и преграды, покорить спортивный Олимп и добиться огромного успеха для себя и своей страны. Это поступок, достойный уважения и восхищения", - сказал Крымбек Кушербаев.

Призеры Токийской паралимпиады Давид Дегтярев и Темиржан Даулет от имени казахстанских спортсменов поблагодарили Главу государства за помощь и поддержку в их подготовке к главным выступлениям на Паралимпиаде.


Источник: tengrinews.kz
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