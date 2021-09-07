Нужна ли ревакцинация в Казахстане

Казахстанцы ждут старта ревакцинации, однако ВОЗ не рекомендует делать третью прививку, когда в мире есть страны, которым не хватает вакцин.



Ревакцинация в Казахстане начнётся ориентировочно в октябре. Так утверждал ранее глава Министерства здравоохранения Казахстана Алексей Цой.



С сентября многие страны начали или начнут делать бустерные прививки людям, уже вакцинированным против коронавируса, в попытке укрепить иммунитет перед лицом быстро распространяющегося варианта Дельта и перехода к более прохладному сезону, который, вероятно, принесёт больше заражений.



В России ревакцинация началась ещё в июле. Сделать повторную прививку можно было тем, кому первый компонент вакцины ввели более полугода назад.



Чехия объявила, что с 20 сентября предложит ревакцинацию всем, кто ранее был вакцинирован однократной или двойной дозой. В стране настоятельно рекомендуют бустеры для людей старше 60 лет.