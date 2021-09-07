«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 07 Сентября
+21...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.47 KZT
  • €1 = 504.82 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нужна ли ревакцинация в Казахстане

Просмотров:1422 Опубликовано: Сегодня, 19:22
Нужна ли ревакцинация в Казахстане
Иллюстративное фото
Казахстанцы ждут старта ревакцинации, однако ВОЗ не рекомендует делать третью прививку, когда в мире есть страны, которым не хватает вакцин.

Ревакцинация в Казахстане начнётся ориентировочно в октябре. Так утверждал ранее глава Министерства здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

С сентября многие страны начали или начнут делать бустерные прививки людям, уже вакцинированным против коронавируса, в попытке укрепить иммунитет перед лицом быстро распространяющегося варианта Дельта и перехода к более прохладному сезону, который, вероятно, принесёт больше заражений.

В России ревакцинация началась ещё в июле. Сделать повторную прививку можно было тем, кому первый компонент вакцины ввели более полугода назад.

Чехия объявила, что с 20 сентября предложит ревакцинацию всем, кто ранее был вакцинирован однократной или двойной дозой. В стране настоятельно рекомендуют бустеры для людей старше 60 лет.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 23:24
Цитата: GOAT
Вам не кажется это подозрительным?

Нет, у многих так. И у меня так было. Через 2 месяца сдал на АТ. Результат положительный.
 
-2
  • Purins
  • master_kz
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • diger
 GOAT (Посетители) Сегодня, 22:08
Цитата: дорожник
Супруга сегодня получила второй компонент Спутника, самочуствие отличное

Приложите чайную ложку к месту укола, если она не магнитится, то вам вкололи плацебо!
Конечно в этом случае никаких изменений самочувствия не будет)
А если серьёзно, то отсутствие реакции на вакцину плохой знак! Организм получил "отраву" и не отреагировал на неё! Вам не кажется это подозрительным?

Цитата: дорожник
С вакциной как то спокойнее.

В Индии 3% вакцинированных, в Венесуэле 0,3%, а в Гондурасе 0,05%, и тоже спокойно живут не жалуются)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Bass66
  • Purins
  • master_kz
 дорожник (Посетители) Сегодня, 21:49
Пойду в субботу на ревакцинацию, (вакцинировался ещё в феврале). С вакциной как то спокойнее. Супруга сегодня получила второй компонент Спутника, самочуствие отличное

Жить нужно непременно хорошо
 
-1
  • Bass66
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • diger
 GOAT (Посетители) Сегодня, 21:44
В стране настоятельно рекомендуют бустеры для людей старше 60 лет.

В таком возрасте иммунитет и так не очень то, а вы его ещё и бустером по башке! Да ещё и со всего размаха!
 
-1
  • Bass66
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • GOAT
  • OpOp
  • diger
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 21:27
Ну что ,,ваксеры" готовы получить третью дозу? Скоро без прививки у вас начнутся ,,ломки" сами будете бежать за новой дозой, а она уже будет платная, ХУ, АН, ХЕ
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • diger
  • Добрыня
  • GOAT
  • OpOp
 касым (Посетители) Сегодня, 21:04
diger,
Согласен ничего не могу добавить. В самом начале минздрав утверждал
Вакцинация добровольная и
Двукратный а теперь
Третью бустерную чз полгода ещё какую то одно вранье
 
-7
  • babe
  • Daisy
  • serega111777
  • leo529
  • Bass66
  • Purins
  • master_kz
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Papirosso
  • касым
  • GOAT
  • OpOp
 diger (Посетители) Сегодня, 19:35
Сумасшедший дом, люди то хоть остались, или одни зомби, ужос!!! У нормального человека, переболевшего этой заразой, на многие года иммунитет к данному типу вирусов... Иначе мы бы все на Каламкасе заболели, типа той вспышки, что была в 2020 году июнь-июль. Сейчас впомине нет ничего, тишина, все работают... Иммунитет складывается из переболевших, а не из вакцинированных, давно надо понять одну простую истину. Эти вакцины совсем мало дают защиты, отсюда и заболеваемость, ко всему, сама прививка, у многих даёт ослабление иммунитета, что ведёт к заболеванию. Израиль тому подтверждение. Чем чаще всех будут колоть, те больше больных и умерших, посмотрите... Невозможно остановить это мракобесие...деньги,страх,алчность...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика