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Мир прошел пик заболеваемости коронавирусом - ВОЗ

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 09:03
Мир прошел пик заболеваемости коронавирусом - ВОЗ
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Мир прошел период пиковой заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако ситуация с распространением COVID-19 не перестает вызывать беспокойство, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт организации.

В ВОЗ подчеркнули, что коронавирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом. По словам Керкхов, несмотря на то что число случаев заболевания снизилось, каждую неделю регистрируется около 4,5 миллиона заражений, а число смертей составляет около 68 тысяч в неделю, и оба показателя являются заниженными.

"Мы достигли плато (этап после пика заболеваемости - прим. автора) в отношении случаев заболевания по всему миру, однако это плато находится на действительно высоком уровне. Еженедельно сообщается о 4,4-4,5 миллиона случаев, и это, безусловно, меньше, чем реальное число заболевших", - говорится в заявлении.

При этом представитель ВОЗ отметила, что "в различных регионах наблюдается различная ситуация". Так, в Северной и Южной Америке наблюдается рост заболеваемости и смертности от COVID-19, в Европе число выявляемых случаев снижается, а уровень смертности растет.

Ранее глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии осенью.


Источник: Tengrinews.kz
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