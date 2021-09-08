Получить гражданство Казахстана кандасам стало проще

Для кандасов упростили порядок получения госуслуг по оформлению гражданства Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, передает zakon.kz.
С 1 сентября четыре государственные услуги для этнических казахов, вернувшихся на историческую родину, начали оказывать по принципу "одного заявления". Услуга "Присвоение или продление статуса кандаса" оказывается совокупно с еще тремя услугами, необходимыми переселенцам. Так, после заявления на вышеупомянутую госуслугу, кандас сможет воспользоваться услугами "Включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев", "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан", а также "Регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан", - сообщили в Минтруда.
Сроки оказания услуги по принципу "одного заявления":
- присвоение или продление статуса кандаса – 4 рабочих дня; - включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев – 14 рабочих дней; - выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан – 45 календарных дней; - регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан – 30 рабочих дней.
День приема документов не входит в срок оказания государственной услуги.
Для получения этой государственной услуги кандасам достаточно представить соответствующие документы согласно единому перечню.
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