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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Получить гражданство Казахстана кандасам стало проще

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 10:16
Получить гражданство Казахстана кандасам стало проще
Фото: egov.kz
Для кандасов упростили порядок получения госуслуг по оформлению гражданства Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, передает zakon.kz.

С 1 сентября четыре государственные услуги для этнических казахов, вернувшихся на историческую родину, начали оказывать по принципу "одного заявления". Услуга "Присвоение или продление статуса кандаса" оказывается совокупно с еще тремя услугами, необходимыми переселенцам. Так, после заявления на вышеупомянутую госуслугу, кандас сможет воспользоваться услугами "Включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев", "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан", а также "Регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан", - сообщили в Минтруда.

Сроки оказания услуги по принципу "одного заявления":

- присвоение или продление статуса кандаса – 4 рабочих дня;
- включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев – 14 рабочих дней;
- выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан – 45 календарных дней;
- регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан – 30 рабочих дней.

День приема документов не входит в срок оказания государственной услуги.

Для получения этой государственной услуги кандасам достаточно представить соответствующие документы согласно единому перечню.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Empro
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:40
Особенно будут радоваться те, которые из Афганистана.
А мне радоваться или плакать - не знаю.
 
 

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