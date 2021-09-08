Чиновник найден мертвым в Жамбылской области

В Жамбылской области найден мертвым заведующий сектором Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района Берик Кемелулы, сообщает zakon.kz.



В акимате Таласского района уточнили, что трагедия произошла 2 сентября в Каратау.



- Установлено, что заведующий сектором отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района Кемелулы Берик, находясь рядом со своим автомобилем, был застрелен зарегистрированным на свое имя оружием. По указанным обстоятельствам ведется расследование, - сообщила пресс-служба акимата Таласского района.



Кроме того, как сообщили в районном акимате, "в отношении бывшего руководителя данного отдела Нурлана Кудертаева следствие началось в конце прошлого года и на сегодняшний день он находится под арестом".



- 2 сентября в Таласский районный отдел полиции поступило сообщение, что на одной из улиц в Каратау обнаружен труп неизвестного мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 105 ч. 1 УК РК (доведение до самоубийства). В настоящее время сотрудниками полиции установлена личность лица - житель данного района. Назначены все необходимые экспертизы и проводятся следственные действия. На основании ст. 201 УПК РК в интересах следствия подробности дела не разглашаются, - сообщила пресс-служба Департамента полиции Жамбылской области.