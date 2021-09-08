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Как будут проходить рейды по проверке вакцинации в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:55
Как будут проходить рейды по проверке вакцинации в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане утвердили алгортим рейдов по проверке вакцинации сотрудников предприятий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержана Байтанаева.

Алгоритм проверок одобрили на заседании Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством вице-премьера Ералы Тугжанова.

"В ходе рейда мониторинговая группа, помимо ранее установленных нарушений, будет проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19. Список предприятий, у которых количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60 процентов персонала первым компонентом вакцины против COVID-19, формируется на основе карты вакцинации проектным офисом. Порядок регистрации рейда мониторинговой группы осуществляется на электронной платформе InfoKazakhstan", - сообщил официальный представитель Комитета санэпидконтроля.

Отмечается, что работодатели будут предоставлять списки всех работников (Ф. И. О., ИИН) с указанием вакцинированных и сотрудников с документами об освобождении от вакцинации (ПЦР-исследования сроком не более 7 дней, постоянные / временные медицинские противопоказания или переболевшие COVID-19 - в течение трех месяцев после выздоровления).

"Мониторинговая группа выборочно (при количестве работников от 50 до 200 человек - не менее 10 процентов от присутствующих работников, от 201 до 500 - не менее 5 процентов, от 501 до 1000 - не менее 3 процентов, свыше 1000 - не менее 1 процента) проверяет статус сотрудников через приложение Ashyq и делает сверку со списком работников, представленным работодателем.

В случае выявления сотрудников, имеющих иной статус, кроме "зеленого", у работника запрашивается информация (справка), дающая право нахождения на рабочем месте без вакцинации (ПЦР-исследования сроком не более 7 дней, постоянные / временные медицинские противопоказания или переболевшие COVID-19 - в течение трех месяцев после выздоровления)", - говорится в сообщении.

В случае подтверждения нарушения порядка вакцинации мониторинговые группы будут формировать материалы с отражением конкретных лиц и направлять в органы СЭС для принятия решения. Предприятию, руководителю либо иному уполномоченному лицу разъясняется необходимость ограничения допуска невакцинированных сотрудников на объект деятельности.

"Органы санитарно-эпидемиологической службы на основании поступивших от мониторинговых групп материалов выдают (направляют) объекту постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий.

При повторном установлении фактов необоснованного допуска сотрудников на рабочие места в течение установленного в постановлении срока рассматривают вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Местные исполнительные органы по результатам применения административных мер к объектам приостанавливают участие объекта в проекте Ashyq", - добавил официальный представитель комитета.

Отмечается, что разработчиками алгоритма является Министерство здравоохранения, заинтересованные государственные органы и нацпалата предпринимателей "Атамекен".


Источник: Tengrinews.kz
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