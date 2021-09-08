В школах Казахстана ввели новую должность

В казахстанских школах ввели должность педагога-ассистента. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает Tengrinews.kz.
Во всех регионах страны к работе уже приступили около 700 педагогов-ассистентов. Как отметили в МОН, такие специалисты востребованы в инклюзивном образовании, где требуется большее внимание к детям с особыми образовательными потребностями.
По словам председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН Гульмиры Каримовой, педагог-ассистент - это не замена самого учителя. Перед новой должностью поставлена задача направлять детей и помогать в адаптации к учебному процессу.
"Поскольку речь идет о детях с особыми потребностями, педагоги-ассистенты смогут оказать и техническую поддержку, к примеру, если ребенок не может самостоятельно передвигаться. Или же педагогическую поддержку, если ребенку, например, нужна помощь дефектолога. Мы благодарны НПО, которые активно участвуют в этой работе", - разъяснила Гульмира Каримова.
Также отмечается, что педагог-ассистент принимает участие в разработке индивидуальных образовательных программ для детей с особыми образовательными потребностями. В случае необходимости учебные программы адаптируются исходя из потребностей обучающихся.
В настоящее время в министерстве продолжается работа по включению педагогов-ассистентов в штаты и других организаций образования, а также по определению их рабочей нагрузки.
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