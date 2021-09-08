Сдавать на права разрешат неограниченное количество раз

Поправки в правила приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений подготовило МВД РК совместно с министерством цифрового развития (МИИР).



Согласно проекту приказа, из правил уберут пункт 74, который допускал самоподготовленных кандидатов в водители на категории А и А1, В и В1 к пересдаче экзамена только через шесть месяцев в случае получения трёх отрицательных оценок при сдаче теории или трёх отрицательных оценок при сдаче практического экзамена. Кроме того, отменят обнуление результата теоретического экзамена при завале вождения.

Как это будет работать?



Заявление на сдачу теории проектом документа предполагается подавать не позднее одного рабочего дня до дня экзамена через портал электронного правительства, мобильное приложение eGov mobile или непосредственно в спецЦОН. При обращении в госкорпорацию экзаменуемому можно будет предъявить вместо удостоверения личности его электронную копию из сервиса цифровых документов.



Оформляя заявку, кандидат сможет выбрать адрес спецЦОНа, день и время сдачи теоретического экзамена, исходя из наличия свободных мест. А перед самим экзаменом необходимо будет пройти сверку биометрических данных со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах.



Результаты теоретического экзамена будут действительны в течение одного года со дня его сдачи.



Как рассказали Kolesa.kz в «Правительстве для граждан», пока данные нововведения предполагается запустить пилотно — в Алматы и Нур-Султане. Старт проекта запланирован на октябрь 2021 года, а итоги его работы подведут в сентябре 2022-го.