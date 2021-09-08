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"Сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса выявили в США

Просмотров:1408 Опубликовано: 8-09-2021, 15:22
"Сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса выявили в США
Фото из открытых источников
Исследователи в США выявили "сверхчеловеческий" или "гибридный" иммунитет против коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По их словам, в таком случае иммунная система запоминает вирус и даже предсказывает, как он может мутировать.

"Железный" иммунитет к коронавирусу нашли у излечившихся от COVID-19, прошедших вакцинацию двумя компонентами препаратов Pfizer или Moderna. Как отметила вирусолог из Университета Рокфеллера Теодора Хатциоанну, у этих людей выявили невероятную защиту от SARS-CoV-2. "Они имеют преимущество в борьбе с коронавирусом", - добавила она.

Иммунолог Шейн Кротти объяснил, что при естественном иммунитете после перенесенного COVID-19 иммунная система создает барьеры против повторного вторжения вируса. В-клетки и Т-клетки запоминают, как выглядит вирус, и могут стимулировать выработку антител в случае повторного инфицирования. Обычно естественный иммунитет защищает от семи до восьми месяцев.

Через год человек все еще имеет антитела, но более уязвим для различных штаммов. Однако, если кто-то с естественным иммунитетом делает прививку, вакцинация усиливает "память" о коронавирусе. В ответ на прививку организм выделяет еще больше ресурсов на защиту.

Можно разумно предположить, что эти люди будут достаточно хорошо защищены от большинства и, возможно, всех вариантов SARS-CoV-2, которые мы, вероятно, увидим в обозримом будущем, - добавил вирусолог из Университета Рокфеллера Пол Бениас.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Darkman (Посетители) Вчера, 07:25
Писали ранее, что казахстан закупает несколько милионов доз этой вакцины.
Вот и настраивают народ потихоньку. Скоро наверное еще будут чудеса о ней в сми.
 
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diger (Посетители) 8 сентября 2021 17:26
Какой бред пихать в организм переболевшего ещё и вакцины, ну это же явная реклама жижизации любыми путями. Ему, иммунитету, и так уже достаточно защиты, и не на один год, от всего этого семейства вирусов SARS-CoV-2. Что только не придумывают, каждый день ставят задачу, по продвижению очередной супер новости, по чудо вакцине. Планомерная обработка масс населения дезинформацией,страхом смерти.
 
 

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