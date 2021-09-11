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Взрывы близ Тараза: скончался еще один пожарный

Просмотров:601 Опубликовано: Вчера, 17:47
Взрывы близ Тараза: скончался еще один пожарный
Момент взрыва
Скончался еще один пожарный, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области. Число погибших в результате взрыва в Жамбылской области достигло семнадцати человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

"11 сентября ушел из жизни пожарный 1993 года рождения Жанибек Турманов, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области. Ранее он был доставлен в больницу Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова, где проходил лечение" - сообщили в пресс-службе МЧС.

Таким образом, число погибших в результате взрыва в Жамбылской области достигло семнадцати человек, из них 10 сотрудников органов гражданской защиты, 6 военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор. Поиски пропавшего одного человека продолжаются.

Напомним, 26 августа взрывы прогремели на военном складе в Жамбылской области.

В министерстве сначала сообщили о взрыве неустановленных предметов на территории воинской части, заверив, что более взрывов не будет. Однако позже в Минобороны признались, что на взорвавшемся складе хранились боеприпасы, которые были перевезены туда из Арыси.

Бывший министр Нурлан Ермекбаев, который уволился после взрыва, назвал возможные причины. По его словам, Это может быть и нарушение требований безопасности, и самовозгорание, химическая реакция. Не исключается также умышленный поджог или диверсия.


Источник: tengrinews.kz
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