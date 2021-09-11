Гипертония: Несколько способов контролировать давление без лекарств

Повышенное артериальное давление — это сигнал, который дает человеку организм, сообщая, что с ним что-то не так. Большинство решают проблему самым простым образом: начинают постоянно принимать таблетки, стабилизирующие давление. Но порой можно взять давление под контроль и без лекарств. О том, как это сделать, сообщает «Рамблер».



Так, для того, чтобы держать давление под контролем, порой необходим обычный витамин D. Как показали исследования, риск развития гипертонии увеличивается соразмерно удалению проживания человека от экватора. Недаром солнечный свет всегда считался важным для людей. Чем меньше солнечных дней в месте обитания человека, тем более он подвержен разного рода заболеваниям. В частности, повышению артериального давления. Дело в том, что недостаток витамина D увеличивает синтез гормонов околощитовидной железы, что приводит к повышению давления.



Кроме того, снизить риск развития гипертонии поможет серьезная борьба с инсулинорезистентностью. Сокращение сахара и углеводов в рационе поможет нормализовать давление.



Как правило, получая большое количество Омега-6, многие люди пренебрегают Омега-3. Это может привести к тому, что в организме разовьется хроническое воспаление, которое в итоге отражается на суставах и давлении в том числе. Омега-3, которой мы часто пренебрегаем, обладает способностью восстанавливать нормальную чувствительность инсулиновых рецепторов и бороться с инсулинорезистентностью, нормализуя артериальное давление. Совет: ешьте больше печени трески, дикой рыбы и икры.



Также здоровье человека во многом зависит от правильной микрофлоры кишечника, которая поддерживается в частности с помощью полезных бактерий или пробиотиков. Согласно исследованиям, риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и проблем с давлением увеличивается у людей с нарушенной микрофлорой кишечника. Помочь восстановить ее можно, включив в рацион такие продукты как квас, квашеная капуста и чайный гриб.



И одним из главных методов являются физические нагрузки. Они очень важны в нелегком деле борьбы с гипертонией. Двигаться необходимо как можно больше. Пешие прогулки, плавание, занятия фитнесом могут помочь нормализовать давление.