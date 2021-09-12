Число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане выросло на 3 575

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 11 сентября. ⠀ Всего в стране подтверждено 839 499 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 316, в городе Алматы - 869, в городе Шымкенте - 115, в Акмолинской области - 198, в Актюбинской области - 187, в Алматинской области - 332, в Атырауской области - 90, в ВКО - 164, в Жамбылской области - 65, в ЗКО - 94, в Карагандинской области - 405, в Костанайской области - 170, в Кызылординской области - 85, в Мангистауской области - 139, в Павлодарской области - 213, в СКО - 87, в Туркестанской области - 46.
В то же время в Казахстане 4 120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 383, в городе Алматы - 1 203, в городе Шымкенте - 146, в Акмолинской области - 240, в Актюбинской области - 0, в Алматинской области - 124, в Атырауской области - 547, в ВКО - 132, в Жамбылской области - 187, в ЗКО - 29, в Карагандинской области - 321, в Костанайской области - 26, в Кызылординской области - 123, в Мангистауской области - 291, в Павлодарской области - 261, в СКО - 12, в Туркестанской области - 95.
Всего в стране выздоровело 758 090 человек от COVID-19.
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