Число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане выросло на 3 575

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 11 сентября.

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Всего в стране подтверждено 839 499 случаев, из них:



в городе Нур-Султане - 316,

в городе Алматы - 869,

в городе Шымкенте - 115,

в Акмолинской области - 198,

в Актюбинской области - 187,

в Алматинской области - 332,

в Атырауской области - 90,

в ВКО - 164,

в Жамбылской области - 65,

в ЗКО - 94,

в Карагандинской области - 405,

в Костанайской области - 170,

в Кызылординской области - 85,

в Мангистауской области - 139,

в Павлодарской области - 213,

в СКО - 87,

в Туркестанской области - 46.



В то же время в Казахстане 4 120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции



в городе Нур-Султане - 383,

в городе Алматы - 1 203,

в городе Шымкенте - 146,

в Акмолинской области - 240,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 124,

в Атырауской области - 547,

в ВКО - 132,

в Жамбылской области - 187,

в ЗКО - 29,

в Карагандинской области - 321,

в Костанайской области - 26,

в Кызылординской области - 123,

в Мангистауской области - 291,

в Павлодарской области - 261,

в СКО - 12,

в Туркестанской области - 95.



Всего в стране выздоровело 758 090 человек от COVID-19.