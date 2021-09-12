ФБР опубликовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября

Федеральное бюро расследований США опубликовало на своем сайте первый из рассекреченных по указу президента США Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Этот материал публикуется в ответ на исполнительный указ, подписанный 3 сентября 2021 года, о рассекречивании некоторых документов, касающихся террористических атак 11 сентября 2001 года", - отметили в ведомстве.



Документ датирован 4 апреля 2016 года. Он составлен по результатам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе касательно его контактов с лицами, которые помогали с логистикой угонщикам самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару, участвовавшим в терактах 11 сентября 2001 года. Интервью проходило 12 и 13 ноября 2015 года.



Текст состоит из 16 страниц с обширными купюрами, в частности, из него вырезано имя самого источника, который претендовал на получение американского гражданства.



Ранее президент США Джо Байден, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, поручил министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение полугода.



Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2 749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.