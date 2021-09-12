Джакишев ответил, где лучше всего разместить АЭС в Казахстане

Бывший глава нацкомпании "Казатомпром" Мухтар Джакишев в интервью на YouTube-канале Арманжана Байтасова высказался по поводу самой обсуждаемой темы в стране на этой неделе - строительства атомной электростанции в Казахстане.
В частности, Джакишев ответил на вопрос, где на территории республики лучше всего разместить АЭС. По его словам, вопрос о расположении атомной станции лучше задать не атомщикам, а энергетикам.
"У нас есть электроизбыточный север и электродефицитный юг, связанные между собой двумя транзитными линиями электропередачи. В свое время мне в KEGOC рассказывали, что потеря энергии на этих линиях достигает 50 процентов. То есть мы теряем половину электричества при его передаче с севера страны на юг. Чтобы быть спокойными, что юг страны у нас не останется без электричества в случае ЧП и не начнутся веерные отключения, необходим поддерживающий источник. И этот поддерживающий источник должен стоять между севером страны и югом - ровно посередине", - сказал экс-руководитель "Казатомпрома".
Джакишев напомнил, что этот вопрос поднимался еще в советское время, когда строили единую энергосистему со всеми республиками.
"Тогда как раз впервые и прозвучала идея о строительстве атомной электростанции в поселке Улкен на Балхаше. С развалом Союза эти разговоры прекратились, потом, уже в независимом Казахстане, появилась идея о строительстве угольной электростанции на том же месте. Но проблема здесь заключается в том, что питать эту электростанцию должен уголь из Экибастуза. А он имеет огромную выработку золы. И при местных ветрах все эти золоотвалы просто бы раздуло по всему региону..." - сказал бизнесмен.
В начале сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республике нужна АЭС. "Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть данный вопрос", - сказал Глава государства на Восточном экономическом форуме - 2021.
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