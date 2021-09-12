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"Талибан" заявил, что торговые операции в стране будут проводиться в национальной валюте

Просмотров:330 Опубликовано: Сегодня, 14:48
"Талибан" заявил, что торговые операции в стране будут проводиться в национальной валюте
Фото из открытых источников
Публикации об использовании в крупных коммерческих сделках пакистанской рупии не соответствуют действительности, отметили новые власти страны.

"Талибан" заявил, что все расчёты в Афганистане при осуществлении торговых операций будут проводиться в национальной валюте, сообщает аккаунт в Twitter alemara_ar, позиционирующий себя как "официальный аккаунт "Исламского эмирата Афганистан".

"Все деловые операции будут проводиться в афганской валюте. Публикации об использовании в крупных коммерческих сделках пакистанской рупии не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

Как подчёркивается в тексте, движение "Талибан" не станет принимать решения, которые могут "нанести ущерб материальным и моральным интересам нации".

В четверг правительство Пакистана приняло решение осуществлять расчёт при торговле с Афганистаном в пакистанских рупиях, поскольку Кабул сталкивается с нехваткой долларов. Это было вызвано заморозкой средств, выделенных Международным валютным фондом и Всемирным банком предыдущему правительству страны.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы.

15 августа талибы без боя вошли в Кабул, после чего президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 7 сентября представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид объявил состав временного афганского правительства, куда вошли только члены движения.


Источник: informburo.kz
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