"Талибан" заявил, что торговые операции в стране будут проводиться в национальной валюте

Публикации об использовании в крупных коммерческих сделках пакистанской рупии не соответствуют действительности, отметили новые власти страны.



"Талибан" заявил, что все расчёты в Афганистане при осуществлении торговых операций будут проводиться в национальной валюте, сообщает аккаунт в Twitter alemara_ar, позиционирующий себя как "официальный аккаунт "Исламского эмирата Афганистан".



"Все деловые операции будут проводиться в афганской валюте. Публикации об использовании в крупных коммерческих сделках пакистанской рупии не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.



Как подчёркивается в тексте, движение "Талибан" не станет принимать решения, которые могут "нанести ущерб материальным и моральным интересам нации".



В четверг правительство Пакистана приняло решение осуществлять расчёт при торговле с Афганистаном в пакистанских рупиях, поскольку Кабул сталкивается с нехваткой долларов. Это было вызвано заморозкой средств, выделенных Международным валютным фондом и Всемирным банком предыдущему правительству страны.



Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы.



15 августа талибы без боя вошли в Кабул, после чего президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 7 сентября представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид объявил состав временного афганского правительства, куда вошли только члены движения.