"Талибан" заявил, что торговые операции в стране будут проводиться в национальной валюте

Публикации об использовании в крупных коммерческих сделках пакистанской рупии не соответствуют действительности, отметили новые власти страны.
"Талибан" заявил, что все расчёты в Афганистане при осуществлении торговых операций будут проводиться в национальной валюте, сообщает аккаунт в Twitter alemara_ar, позиционирующий себя как "официальный аккаунт "Исламского эмирата Афганистан".
"Все деловые операции будут проводиться в афганской валюте. Публикации об использовании в крупных коммерческих сделках пакистанской рупии не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.
Как подчёркивается в тексте, движение "Талибан" не станет принимать решения, которые могут "нанести ущерб материальным и моральным интересам нации".
В четверг правительство Пакистана приняло решение осуществлять расчёт при торговле с Афганистаном в пакистанских рупиях, поскольку Кабул сталкивается с нехваткой долларов. Это было вызвано заморозкой средств, выделенных Международным валютным фондом и Всемирным банком предыдущему правительству страны.
Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы.
15 августа талибы без боя вошли в Кабул, после чего президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 7 сентября представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид объявил состав временного афганского правительства, куда вошли только члены движения.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.