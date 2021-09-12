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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Изменилась тактика вакцинации от коронавируса – разработчик «Спутник V»

Просмотров:1146 Опубликовано: Сегодня, 16:41
Изменилась тактика вакцинации от коронавируса – разработчик «Спутник V»
Фото из открытых источников
После появления дельта-штамма тактика и стратегия вакцинации от коронавируса изменились. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «РИА Новости».

«Необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень протективных антител», — сказал он.

По его словам, эффективность защиты «Спутника V», по данным российского минздрава, на сегодняшний день составляет от 83 до 94 процентов, в зависимости от того, по каким показателям и как считать.

Как указал Гинцбург, российский Минздрав очень быстро среагировал на изменение эпидемиологической обстановки, выпустив инструкцию, по которой раз в полгода необходимо проходить ревакцинацию «Спутником Лайт».


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 5 )

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-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • diger
  • OpOp
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 19:37
раз в полгода необходимо проходить ревакцинацию «Спутником Лайт».

Вот это поворот с панацеей от российских кудесников! rofl
 
-1
  • babe
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  • Pinochet
  • diger
 Андpей (Посетители) Сегодня, 19:35
Сначала подсадить всех каждые пол года делать прививку. А потом сделать её платной.
 
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 Добрыня (Посетители) Сегодня, 19:21
Ха, ха, ха ваксеры приплыли
 
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  • Галина63
 babe (Посетители) Сегодня, 18:23
Только вот Казахстан о своих гражданах не заботится и ревакцинацию планирует проводить через 9 мес, да ещё и не понятно чем ! Печаль
 
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  • Pinochet
  • OpOp
 111753576 (Посетители) Сегодня, 18:04
«Необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень протективных антител» .Вот это сенсационная новость....для не которых.
 
 

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