Новая вспышка COVID-19 зафиксирована на юго-востоке Китая

На территории Китая зафиксировано 20 новых локальных случаев заражения COVID-19, все они были выявлены в юго-восточной провинции Фуцзянь, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"По состоянию на 00.00 часов 12 сентября в Китае было зафиксировано 20 новых локальных случаев. Все в провинции Фуцзянь, в том числе 19 в городе Путянь и один в Цюаньчжоу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.



С начала эпидемии в материковом Китае всего было зафиксировано 95 199 случаев заражения COVID-19, 4 636 человек скончались.



Китай, благодаря жестким карантинным мерам, смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы. Однако новая вспышка, которая началась в середине июля в международном аэропорту Нанкина, распространилась на ряд других городов и провинций.