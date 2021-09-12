Новая вспышка COVID-19 зафиксирована на юго-востоке Китая

На территории Китая зафиксировано 20 новых локальных случаев заражения COVID-19, все они были выявлены в юго-восточной провинции Фуцзянь, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"По состоянию на 00.00 часов 12 сентября в Китае было зафиксировано 20 новых локальных случаев. Все в провинции Фуцзянь, в том числе 19 в городе Путянь и один в Цюаньчжоу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
С начала эпидемии в материковом Китае всего было зафиксировано 95 199 случаев заражения COVID-19, 4 636 человек скончались.
Китай, благодаря жестким карантинным мерам, смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы. Однако новая вспышка, которая началась в середине июля в международном аэропорту Нанкина, распространилась на ряд других городов и провинций.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.