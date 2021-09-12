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Специалисты подсчитали, сколько в среднем стоит рекламный пост в Instagram

Просмотров:126 Опубликовано: Сегодня, 20:17
Специалисты подсчитали, сколько в среднем стоит рекламный пост в Instagram
Фото из открытых источников
Компания Yoloco, анализирующая аккаунты в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта, рассчитала среднюю стоимость рекламы в сториз в Instagram, сообщает zakon.kz.

Эту работу она выполнила по заказу агентства "РБК".

В ходе исследования блогеры были разделены на шесть групп: наноблогеры с числом подписчиков от 10 до 50 тысяч, микро – от 50 до 100 тысяч, мини – до 500 тысяч, средние — до 1 млн, крупные — до 2-х млн и топ блогеры – от 2 млн. Помимо числа подписчиков на ценообразование влияют такие факторы как категория, пол, география и даже количество фотографий, на которых блогер улыбается. В исследовании приняло участие 3,5 тысячи уникальных блогеров.

Самыми высокооплачиваемыми российскими блогерами оказались актеры, продюсеры и шоумены, у кого число подписчиков превышает 2 миллиона.

Самый высокооплачиваемый - рэпер Алишер Моргенштерн, чья аудитория насчитывает 7,6 млн подписчиков. За одну рекламную сторис он может получать около 2 млн рублей. В тройку также вошли блогер Александра Митрошина, которая ведёт блог своей жизни, феминизме, путешествиях и спорте, — 1 млн рублей, а также Дина Саева, размещающая в соцсети свои фотографии, — 600 000 рублей. У них 2,5 млн и 7,5 млн подписчиков соответственно.


Источник: zakon.kz
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