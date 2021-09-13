Конфуз в прямом эфире: Санврачу Алматинской области на брифинге подсказали ответ

Подсказка главному санврачу региона Ергали Сыдыманову попала в эфир брифинга в СЦК. Его спрашивали о работе рынка «Алтын орда» и ТРЦ «Апорт», передает ИА «NewTimes.kz».В частности, главный санврач Алматинской области должен быть ответить на вопрос о нарушении карантинных мер в вышеперечисленных объектах.За вопросом возникла длительная пауза, во время которой разговоры участников брифинга неожиданно попали в эфир.«Скажи, что базар республиканский, но там, какие нужно, ограничения есть», − говорил мужской голос за кадром.Ергали Сыдыманов повторил сказанное.Еще в августе прошлого года санврач «отличился навыками общения» после своего назначения. Тогда он сказал следующее:«Я тебя обслуживать не буду. Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. Я, что, первый год замужем, что ли? Все, давайте, голову мне не морочьте. Ты что снимаешь? Из-за таких потом все начинается».После произошедшего он принес извинения местным жителям за грубость.