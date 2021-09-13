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Конфуз в прямом эфире: Санврачу Алматинской области на брифинге подсказали ответ

Просмотров:1360 Опубликовано: Сегодня, 15:54
Конфуз в прямом эфире: Санврачу Алматинской области на брифинге подсказали ответ
Кадр из видео
Подсказка главному санврачу региона Ергали Сыдыманову попала в эфир брифинга в СЦК. Его спрашивали о работе рынка «Алтын орда» и ТРЦ «Апорт», передает ИА «NewTimes.kz».

В частности, главный санврач Алматинской области должен быть ответить на вопрос о нарушении карантинных мер в вышеперечисленных объектах.

За вопросом возникла длительная пауза, во время которой разговоры участников брифинга неожиданно попали в эфир.

«Скажи, что базар республиканский, но там, какие нужно, ограничения есть», − говорил мужской голос за кадром.

Ергали Сыдыманов повторил сказанное.

Еще в августе прошлого года санврач «отличился навыками общения» после своего назначения. Тогда он сказал следующее:

«Я тебя обслуживать не буду. Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. Я, что, первый год замужем, что ли? Все, давайте, голову мне не морочьте. Ты что снимаешь? Из-за таких потом все начинается».

После произошедшего он принес извинения местным жителям за грубость.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 4 )

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GOAT (Посетители) Сегодня, 17:56
Цитата: Pinochet
идите вакцинируйтесь! - говорили они.

Потому что всё равно мы не умеем вас лечить! lol
 
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Каспийский (Посетители) Сегодня, 17:27
Это же наш бывший горе санврач
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:21
идите вакцинируйтесь! - говорили они.
 
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diger (Посетители) Сегодня, 16:10
Работает, "пользу" приносит видимо обществу, уже все забыли кто такой. И сколько таких по всему государству, прилипал...
 
 

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