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Более половины украинцев заявили о нежелании прививаться от коронавируса

Просмотров:30 Опубликовано: Сегодня, 17:00
Более половины украинцев заявили о нежелании прививаться от коронавируса
Фото: РИА Новости
Более половины взрослого населения Украины заявили о нежелании в ближайшей перспективе прививаться от коронавируса. Таковы результаты социологического опроса, рассказал на пресс-конференции в Киеве аналитик фонда «Демократические инициативы» Андрей Сухарина, передает УНИАН.

По его словам, данные исследования показывают долю вакцинированных, практически совпадающую с официальной статистикой, — около 18 процентов респондентов. При этом темпы вакцинации могут замедлиться.

«Более 56 процентов взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшей перспективе. Эти показатели — одни из самых высоких в мире и по сравнению с соседними государствами, где имеются данные таких опросов», — сказано в результатах опроса.

Ранее власти Киева отчитались о вакцинации половины горожан от COVID-19.

По официальным данным, на Украине с начала пандемии было выявлено более 2,3 миллиона случаев коронавируса. Умерли 54 360 пациентов.


Источник: lenta.ru
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