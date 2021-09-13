Более половины украинцев заявили о нежелании прививаться от коронавируса

Более половины взрослого населения Украины заявили о нежелании в ближайшей перспективе прививаться от коронавируса. Таковы результаты социологического опроса, рассказал на пресс-конференции в Киеве аналитик фонда «Демократические инициативы» Андрей Сухарина, передает УНИАН.
По его словам, данные исследования показывают долю вакцинированных, практически совпадающую с официальной статистикой, — около 18 процентов респондентов. При этом темпы вакцинации могут замедлиться.
«Более 56 процентов взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшей перспективе. Эти показатели — одни из самых высоких в мире и по сравнению с соседними государствами, где имеются данные таких опросов», — сказано в результатах опроса.
Ранее власти Киева отчитались о вакцинации половины горожан от COVID-19.
По официальным данным, на Украине с начала пандемии было выявлено более 2,3 миллиона случаев коронавируса. Умерли 54 360 пациентов.
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