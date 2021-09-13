В Казахстане есть организации, заинтересованные в разжигании межнацрозни – депутат

НУР-СУЛТАН, 13 сен — Sputnik. В инцидентах на языковой почве в Казахстане заинтересованы лица из третьих стран, заявил сенатор, член комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.



"Я знаю, что есть американская программа по так называемому перенапряжению России. Так она и называется. И вот в этой программе предусмотрено такого рода мероприятие. Я точно знаю, что на территории Казахстана есть так называемые неправительственные организации, которые подпитываются из-за океана в прямом смысле этого слова. И которые заинтересованы в разжигании межнациональной розни", - заявил Андрей Климов в ходе видеомоста Москва – Нур-Султан – Бишкек – Ереван на площадке информационного агентства Sputnik.



Он добавил, что "некоторые разжигатели" пытаются выдать это за российско-казахстанский межнациональный конфликт.



По его мнению, несмотря на инциденты на языковой почве, русский язык не находится в зоне риска в большинстве стран СНГ.



"Я очень надеюсь, что мы найдем правильные формулы реагирования в таких местах на подобного рода ситуации. Они, конечно, неприятные", - добавил Климов.



Он поддерживает запрет на въезд в Россию для организатора "языковых патрулей" в Казахстане Куата Ахметова.



"Я точно знаю, что компетентные органы Казахстана сейчас очень серьезно пытаются профилактировать подобного рода события. Надеюсь, они это доведут до конца", - сказал депутат.



Он заявил, что разжигание межнациональной розни в любых странах СНГ никому не идет на пользу.



"Это только в плюс тем, кто сидит на берегу и думает: "Когда же мы скорее тут друг друга перебьем?". Я даже ни на копеечку не преувеличиваю – у них такие замыслы, к сожалению", - считает Андрей Климов.



"Языковые патрули" в Казахстане



Основатель YouTube-канала Til Maydani Куат Ахметов опубликовал серию видео с так называемыми "языковыми рейдами", которые вызвали резонанс. На кадрах запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других клиентов сотрудники магазинов и объектов общественного питания не обслужили на государственном языке.



В МВД сообщили, что проверят видео Ахметова и "дадут процессуальную оценку содержанию материалов и действиям лиц, фигурирующих на указанных видеороликах". Позже стало известно, что Куата Ахметова оштрафовали почти на 150 тысяч тенге (около 350 долларов). Как сообщил адвокат Абзал Куспан, административный протокол был составлен за участие в деятельности незарегистрированной организации.



В свою очередь, в России деятельность "языковых патрулей" вызвала резонанс в Госдуме. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.



В конце августа стало известно, что Куат Ахметов вылетел в Грузию, опасаясь ареста в Казахстане. В настоящее время YouTube-канала Til Maydani заблокирован.