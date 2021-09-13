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Кандасы из Афганистана могут переселиться в 5 регионов Казахстана

Просмотров:1246 Опубликовано: Вчера, 20:19
Кандасы из Афганистана могут переселиться в 5 регионов Казахстана
Кадры из видео
Пять регионов Казахстана могут принять 35 кандасов из Афганистана, где они могут получить единовременную помощь в размере 200 тысяч тенге и средства на аренду жилья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационную службу Aibat.

35 кандасов пребывают на двухнедельном карантине в охраняемой гостинице, хотя по данным СЭС, результаты ПЦР-тестов у всех прибывших были отрицательными.

Павлодарская, Костанайская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области могут принять этнических казахов и предоставить специальную квоту.

"На одного члена семьи выделяется по 70 МРП (204 190 тенге в 2021 году. - Прим.), дальше до года по 30 МРП на аренду жилья. То есть это Акмолинская область, ВКО, Костанайская, Павлодарская и СКО - пять областей, это регионы прибытия. Обо всем мы им разъяснили, законодательно показали. Конечно, в первую очередь будут учитываться их пожелания, где они хотят определиться", - сообщил заместитель руководителя Управления социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайулы.

Как отмечается, остаться жить кандасы могут, где пожелают, но тогда они не смогут рассчитывать на помощь по квоте.

Как сообщили в акимате Алматы, вопросы обучения, трудоустройства и помощи в адаптации пока решаются.



9 сентября специальный борт ВВС Министерства обороны Казахстана прибыл из Кабула в аэропорт Алматы с 41 пассажиром, среди которых четыре гражданина Казахстана, один сотрудник ООН и 35 кандасов. В МИД Казахстана ранее отмечали, что организация эвакуационного рейса была осуществлена в координации с движением "Талибан" (запрещено в Казахстане).

Прибывший тем же рейсом уроженец Афганистана Белал Ахмад рассказал, как проходила эвакуация кандасов и граждан Казахстана из страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов наладить контакты с Афганистаном.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Краснов
 kz1990 (Посетители) Вчера, 22:59
Какое счастье что не в Актау. applause boyan
 
 

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