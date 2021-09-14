Шуточное видео студентов-медиков обернулось скандалом в ВКО

Шутка студентов-медиков обернулась скандалом в Восточном Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на канал "Астана".Волну негодования в Казнете вызвало видео, где будущие акушерки, как предполагается, первокурсницы, при помощи муляжа пытаются принять роды. Девушки делают это неумело, со смехом. Автор убрал звук, но это не помогло избежать шквала негативных комментариев."Вот так они потом работают", "Из-за таких потом нас, врачей, ненавидят", "Неужели нельзя вести себя достойно, подобающе", "Какой же из нее выйдет акушер? Ужас, слов нет", "Надеюсь, это просто юмор", - прокомментировали видео пользователи.Многие потребовали наказать и даже отчислить студентов, но найти "героев" и авторов ролика не так-то просто. В двух вузах и шести медколледжах Восточного Казахстана поспешили откреститься от таких учащихся."Нам всем интересно, кто так к своей профессии относится ужасно. Никакой этики, никакой эстетики. Это не наши аудитории, не наши студенты. К нам это не относится, мы сами заинтересованы узнать, какой именно колледж", - заявил замдиректора по воспитательной работе медицинского колледжа Усть-Каменогорска Бауржан Муратбекулы.В защиту первокурсниц выступили правозащитники. Они считают, что негатив вызвало не столько это видео, сколько недоверие к медицине в целом, возникшее в период пандемии. А также желание собрать как можно больше лайков в соцсетях."Должна быть интернет-гигиена. Люди должны воспринимать видео адекватно, понять, что это дети. Мы все были молодыми. Но нужно и понимать, что ты выкладываешь в интернет. Ведь это негативно может повлиять на судьбу человека, которого выкладывают. Если говорить о том, что студентка цинично относилась к этой ситуации, я думаю, что нет, скорее это недопонимание", - считает правозащитница Индира Какимова.При этом правозащитники выразили мнение, что со студентами нужно просто провести беседу.