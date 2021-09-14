Спор вокруг урожая пшеницы разгорелся в СКО

В Казахстане собрана большая часть зерновых культур. Однако в некоторых хозяйствах Северо-Казахстанской области работы оказались под угрозой срыва. Несколько человек не могут определить, кто же имеет право на урожай. Стороны выясняют отношения в суде и не дают друг другу приступить к уборке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



"Один из них говорит, я перед жаткой встану. Ну, у меня трое детей, мне оно не надо, рисковать. Вдруг он поцарапается об жатку, потом я же буду отвечать", - так вспоминает недавний инцидент на поле Сергей Ридингер. Он механизатор фермерского хозяйства, в состав которого входят земли пайщиков, ставшие предметом спора. Часть дольщиков решили сменить руководителя, и это стало неприятным сюрпризом для агрария, который весь сезон выращивал урожай.



"Они владеть собираются этим урожаем. 11 сентября они уже пригнали комбайны и заехали с комбайном, попытались заехать уже убирать. Опять же в сопровождении 5 машин с населением, которые доверенность им передали. Охрана не пустила, потом полиция подключилась. Это дело пресекли. На них завели уголовное дело, но тем не менее мне тоже сказали, что я не могу пока заезжать убирать этот урожай. Почему? Кто сказал? Начальник полиции. Заместитель начальника полиции. Чем он это объясняет? Если вы заедете, сказал, на вас тоже заведем уголовное дело", - рассказал аграрий Вячеслав Чернышов.



Максим Поляков представляет интересы второй стороны. Он говорит, что пайщики еще весной на общем собрании решили сменить руководство и вместо Вячеслава Чернышова назначить его, бывшего бухгалтера.



"Теперь как убирать? Как быть теперь? Тут два вопроса. Объективно для всех должны звучать. На кого земельные участки оформлены и кто действующий исполнительный орган. Земельные участки принадлежат ФХ "Астык", действующий исполнительный орган - Микеладзе Валентина Юрьевна. Все. Это по вашим документам. А у той стороны? У них нет никаких документов, у них нет моих документов. Понимаете?" - спросил юридический консультант Максим Поляков.



"Я обратился в экономический суд, специализированный. Суд вынес определение признать недействительным это собрание. Недействительным - решение. Недействительной - смену главы. Это было 11 июня. 31 августа суд вынес уже решение опять же с той же формулировкой... Было два решения суда, но они не исполняются по-прежнему", - рассказал аграрий Вячеслав Чернышов.



У каждой из сторон своя правда. Последнее слово за судом. А пока идут споры, поля остаются неубранными.



"Я их пригласил и обоим говорю, давайте, ребята, сейчас на ток зерно уберем, затем между вами идут судебные процессы, кто выиграет это зерно, потом и должен забрать, по сути. Скажет, пополам делить, значит, пополам... Переговорили с одной стороной, со второй стороной переговорили. Как бы попытались их привести к единому мнению. Но пока не получается", - сообщил аким района Жумабаева Кайрат Омаров.



Площадь спорного поля - 1330 гектаров. Урожай давно созрел, кое-где даже обламываются колоски ячменя. Удастся ли решить конфликт до первого снега, пока неизвестно.