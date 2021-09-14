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Мы не отдадим eGov России - Багдат Мусин о соглашении со "Сбером"

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 12:06
Мы не отдадим eGov России - Багдат Мусин о соглашении со "Сбером"
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснил планируемое введение новой цифровой платформы для оказания госуслуг в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

"Хотел бы объяснить и ответить на возникшие вопросы, которые сейчас есть в сети. Во-первых, хотел бы развеять мифы, которые появились из-за информационного вакуума и некорректного толкования той информации, которая была озвучена ранее. Мы не отдадим eGov РФ!" - написал Багдат Мусин в Instagram.

Также министр назвал неуместными лозунги в духе "все данные казахстанцев будут доступны России".

"Почему? Во-первых, в Казахстане очень много компаний со времен независимости работают на зарубежном оборудовании, но это не говорит, что все страны - производители этих решений могут получить данные о нас. Что касается электронного правительства, то тут вообще не может быть и речи о том, что кто-то кому-то что-то передаст. Объясню просто, что из себя представляет eGov.kz.

eGov - это всего лишь "витрина", которая имеет соединение через шину со всеми госбазами. Никто никому никогда не даст доступ в эти базы/системы! Анализ, начатый в прошлом месяце, уже показал, что в казахстанском госсекторе 400+ информационных систем. Это начиная от крупных баз по типу госбазы недвижимости до маленьких баз, где фиксируются олимпийские медалисты", - добавил Мусин.

Как подчеркнул министр цифрового развития Казахстана, задача заключается в том, чтобы вместо сотен систем разного качества, написанных на разных технологиях, порой без программистской этики, и устаревшей документации, перейти к десяткам, в которых все данные будут упорядочены на единой платформе и понятны.

"Сейчас eGov можно сравнить с миллионами старых хижин, на месте которых мы хотим построить десятки качественных новостроек со встроенной техникой. Нам пора уже перейти от "лоскутной" модели оцифровки к платформенной, для того чтобы получить максимальный положительный результат и для населения, и для экономики.

Любое решение в сфере IT, а тем более международное, принимается, учитывая киберщит и уполномоченные по защите интересов граждан организации. Мы выставили требование: казахстанская сторона берет программное обеспечение и техподдержку, как у вендора. Договорились, что "Сбер" даст все доступы, покажет исходные коды всех компонентов, разместит все на серверах в Казахстане", - отметил он.

Кроме того, по словам Багдата Мусина, правительство подписало меморандум, в рамках которого рассматривается возможность цифровой трансформации, оценочная стоимость которой может составить порядка 500 миллионов долларов.

"Что это значит? Это значит, что некоторая часть данной суммы будет инвестирована в местный IT-рынок – казахстанские компании получат эти деньги в рамках работы по внедрению платформенного подхода. Другая часть суммы - на инфраструктурные решения. И лишь третья часть - на приобретение самого решения у "Сбера", - написал министр.

Он заверил, что во внедрении платформенной модели будут участвовать казахстанские IT-компании.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:35
Мы не отдадим eGov РФ!" - написал Багдат Мусин в Instagram.

значит отдадут.
или уже отдали.
 
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Wins (Посетители) Сегодня, 12:12
Качество данного приложения находится на низком уровне. Каждый, кто имеет регистрацию на данном ресурсе - рискует, что его данные утекут в неизвестном направлении. Про сбои и глюки и крайнее неудобство в использовании и говорить нечего.

Ну а что будет дальше - посмотрим. Люди уже привыкли к тому, что дальше обещаний "построить нормально" не заходит.
 
 

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