Глава Нацбанка назвал причины ускорения инфляции в Казахстане

Председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев сообщил, что с апреля по август 2021 года годовая инфляция ускорилась с 7 до 8,7 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Рост инфляции в Казахстане приобретает более устойчивый характер. Месячный рост цен оказался самым высоким для августа впервые с 2008 года. Сезонно-очищенная базовая инфляция, то есть инфляция без учета роста цен на овощи и фрукты, услуги ЖКХ и энергоресурсы, находится на 25 процентов выше исторически средних значений и составляет 0,75 процента, указывая на формирование устойчивых инфляционных процессов", - сказал Досаев на заседании правительства.



По его словам, основное давление на цены исходит со стороны продовольственной инфляции, которая составляет 51 процент от совокупного индекса потребительских цен.



"Ее рост в годовом выражении достиг 11,4 процента в августе 2021 года, ускорившись за месяц на 0,4 процентного пункта. Наблюдается рост цен на мясо, овощи, масло и сахар. Вклад этих товаров в продовольственную компоненту в мае-августе 2021 года составил 2,55 процентного пункта. Среди факторов удорожания мяса можно отметить рост мировых цен и цен внутренних производителей ввиду удорожания кормов за 7 месяцев 2021 года на 25 процентов. Стоимость кормовых культур составляет 70 процентов себестоимости производства мяса", - добавил глава Нацбанка.



За август непродовольственная инфляция выросла на 0,1 процентного пункта до 7,3 процента.



"Продолжается рост цен на ГСМ на фоне повышения цен производителей и восстановления спроса, которые также ускоряют рост цен на одежду и обувь. Их вклад в непродовольственную инфляцию за май-август 2021 года составил 0,94 процентного пункта", - сообщил Ерболат Досаев.



Инфляция платных услуг, по его словам, за август 2021 года ускорилась на 0,5 процентного пункта до 6,6 процента.



"В связи с повышением предельных тарифов рост цен на электроэнергию составил 10,1 процента. На фоне восстановления спроса выросли цены на аренду жилья, общественное питание, газ и пассажирские авиаперевозки.



По итогам прогнозного раунда Национальный банк ожидает инфляцию в коридоре 7,5-8,5 процента, нижняя граница которого определена с учетом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования", - заключил он.

