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Глава Нацбанка назвал причины ускорения инфляции в Казахстане

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 12:38
Глава Нацбанка назвал причины ускорения инфляции в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев сообщил, что с апреля по август 2021 года годовая инфляция ускорилась с 7 до 8,7 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Рост инфляции в Казахстане приобретает более устойчивый характер. Месячный рост цен оказался самым высоким для августа впервые с 2008 года. Сезонно-очищенная базовая инфляция, то есть инфляция без учета роста цен на овощи и фрукты, услуги ЖКХ и энергоресурсы, находится на 25 процентов выше исторически средних значений и составляет 0,75 процента, указывая на формирование устойчивых инфляционных процессов", - сказал Досаев на заседании правительства.

По его словам, основное давление на цены исходит со стороны продовольственной инфляции, которая составляет 51 процент от совокупного индекса потребительских цен.

"Ее рост в годовом выражении достиг 11,4 процента в августе 2021 года, ускорившись за месяц на 0,4 процентного пункта. Наблюдается рост цен на мясо, овощи, масло и сахар. Вклад этих товаров в продовольственную компоненту в мае-августе 2021 года составил 2,55 процентного пункта. Среди факторов удорожания мяса можно отметить рост мировых цен и цен внутренних производителей ввиду удорожания кормов за 7 месяцев 2021 года на 25 процентов. Стоимость кормовых культур составляет 70 процентов себестоимости производства мяса", - добавил глава Нацбанка.

За август непродовольственная инфляция выросла на 0,1 процентного пункта до 7,3 процента.

"Продолжается рост цен на ГСМ на фоне повышения цен производителей и восстановления спроса, которые также ускоряют рост цен на одежду и обувь. Их вклад в непродовольственную инфляцию за май-август 2021 года составил 0,94 процентного пункта", - сообщил Ерболат Досаев.

Инфляция платных услуг, по его словам, за август 2021 года ускорилась на 0,5 процентного пункта до 6,6 процента.

"В связи с повышением предельных тарифов рост цен на электроэнергию составил 10,1 процента. На фоне восстановления спроса выросли цены на аренду жилья, общественное питание, газ и пассажирские авиаперевозки.

По итогам прогнозного раунда Национальный банк ожидает инфляцию в коридоре 7,5-8,5 процента, нижняя граница которого определена с учетом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования", - заключил он.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Wins (Посетители) Сегодня, 12:44
Первая конкретная причина инфляции - это приложение печально известного в стране "банка", из-за которого сильно обесценилась сама возможность приобрести тот или иной товар. Если коротко - когда морковку можно купить в кредит (!), - производитель даже при наличии конкуренции не будет снижать цену.

Так же одна из причин инфляции и "обнищания национальной валюты" - это кредиты и всякого роды программы от остальных так называемых "банков", которые на деле являются финансовой пирамидой. Скам подобных организаций обычно затягивается лет на 15, но он неизбежен.
 
 

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