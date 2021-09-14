Порядок въезда в Россию, Казахстан. Как пересекать границу авиасообщением и через сухопутные границы

Порядок въезда в Россию, Казахстан, как пересекать границу авиасообщением и как пересекать её через сухопутные пункты пропуска — всю информацию предоставило посольство Казахстана в РФ.



ПОРЯДОК ВЪЕЗДА В РОССИЮ:



В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, на сегодняшний день въезд в Российскую Федерацию граждан Казахстана осуществляется в порядке, предусмотренном Распоряжением Правительства РФ № 635-р от 16 марта 2020 года.



В настоящее время граждане Казахстана могут въезжать в Россию авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Катар, Кипр, Киргизия, Китай, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, ОАЭ, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сербия, Сингапур, Сирия, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Шри-Ланка, Эфиопия, Япония.



ПРИЛЕТ В РОССИЮ АВИАРЕЙСАМИ ИЗ СТРАН ЕАЭС И СНГ:



С 25 июля 2021 года для прилета в Россию регулярными и чартерными авиарейсами из государств-членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана), а 1 сентября 2021 года – также из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (отобранного не ранее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации) ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ПУТЕШЕСТВУЮ БЕЗ COVID-19».



ВАЖНО! ПРИ ВЪЕЗДЕ В РОССИЮ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЦР-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС НЕОБХОДИМ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ!



В случае путешествия с маленькими детьми или пожилыми родственниками, у которых нет смартфона, дополнительные устройства не обязательны. Ваши данные, а также данные ПЦР-тестов детей или пожилых родственников могут быть размещены вместе в одном мобильном приложении на одном мобильном устройстве.



В случае прилета в Россию через Беларусь миграционные карты требуйте в аэропортах этой страны.



ПРИЛЕТ В РОССИЮ АВИАРЕЙСАМИ ИЗ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ:



Помимо вышеуказанных стран ЕАЭС и СНГ, граждане Казахстана могут въезжать в Россию РЕГУЛЯРНЫМИ (НЕ ЧАРТЕРНЫМИ) АВИАРЕЙСАМИ из других государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение: Австрия, Албания, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, Италия, Катар, Кипр, Китай, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, ОАЭ, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сербия, Сингапур, Сирия, США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Шри-Ланка, Эфиопия, Япония.



ВАЖНО! Статус рейса (регулярный или чартерный) уточняйте в авиакомпании.



ВНИМАНИЕ! Прилет ЛЮБЫМИ АВИАРЕЙСАМИ разрешен гражданам Казахстана, имеющим вид на жительство (ВНЖ) в России или основания согласно Распоряжению Правительства РФ № 635-р от 16 марта 2020 года.



Для граждан Казахстана и иностранных государств при въезде в Россию через воздушные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.



ВАЖНО! ПРИ ВЪЕЗДЕ В РОССИЮ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЦР-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС НЕОБХОДИМ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ!



ПРИБЫТИЕ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ СУХОПУТНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА:



ВЪЕЗД В РОССИЮ ЧЕРЕЗ СУХОПУТНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА ДЛЯ ГРАЖДАН КАЗАХСТАНА И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОГРАНИЧЕН И РАЗРЕШЕН ТОЛЬКО ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ:



– аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации, членов семей указанных лиц (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), членов официальных делегаций;



– лиц, имеющих дипломатические и служебные визы;



– лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные) и следующих для осуществления его погребения, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей;



– лиц, являющихся членами семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства или установление опеки (попечительства), а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей;



– лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (при наличии вида на жительства Российской Федерации), а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей;



– лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях лечения, сведения о которых направлены медицинской организацией в соответствии с алгоритмом подачи заявок на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, в том числе в целях получения медицинских услуг, утвержденным Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы;



– лиц, въезжающих в Российскую Федерацию к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), при условии предъявления документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, а также копии документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей;



– лиц, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Государственная программа), а также членов их семей, указанных в свидетельстве участника Государственной программы, при предъявлении свидетельства участника Государственной программы либо его копии, верность которой засвидетельствована в соответствии с законодательством Российской Федерации (для членов семьи участника Государственной программы);



– лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, указанных в списках, сформированных в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан, утвержденным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, и направленных Рострудом с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы;





– лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, указанных в списках, сформированных этими образовательными организациями в соответствии с алгоритмом организации работы в отношении иностранных обучающихся, прибывающих в Российскую Федерацию в целях обучения в таких образовательных организациях, утвержденным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, и направленных указанными образовательными организациями по согласованию с учредителями с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы.



Для граждан Казахстана и иностранных государств при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.



ПОРЯДОК ВЪЕЗДА В КАЗАХСТАН:



На сегодняшний день иностранные граждане (в том числе граждане России) могут въезжать в Казахстан только авиарейсами из всех государств, с которыми Казахстан возобновил регулярное пассажирское авиасообщение. На данный момент это следующие страны:



без виз: Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Южная Корея;



с визой: Великобритания, Венгрия, Германия, Египет, Катар, Мальдивы, Нидерланды, Польша, Черногория.



Все прибывшие авиарейсами в Казахстан обязаны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы.



Граждане Казахстана и иностранцы с ВНЖ Казахстана, получившие полный курс вакцинации против COVID-19 в РК (иностранная вакцина не освобождает от требования ПЦР-теста), при наличии документального подтверждения (паспорта вакцинации), могут не предоставлять ПЦР-справку об отрицательном тесте на коронавирус.



Также на территории Казахстана признаны действительными паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Турции.



Не требуется предоставление Справки об отрицательном тесте на коронавирус на детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц.



ВЪЕЗД В КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ СУХОПУТНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ РАЗРЕШЕН ТОЛЬКО ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ:



– персонала дипломатической службы иностранных государств и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети);



– членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;



– сотрудников международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети);



– этнических казахов, при наличии действующей визы Республики Казахстан категории «С10», «В8» или документов, удостоверяющих личность, с отметкой о принадлежности к казахской национальности (паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении и др. с нотариально заверенным переводом) и члены их семей (супруг, супруга, родители и дети) – но не более 1 раза в 30 суток (отсчёт для следующего разрешения на въезд в Казахстан начинается с даты выезда из Казахстана);



– имеющих письменные приглашения от научных организаций в области здравоохранения Республики Казахстан (согласно списку, утвержденному Министерством здравоохранения Республики Казахстан), исключительно на оперативные методы лечения (в сопровождении не более двух взрослых человек);



– следующих на похороны членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;



– следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) и их несовершеннолетних детей, при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании;



– имеющих виды на жительство на территории Республики Казахстан и члены их семей (супруг, супруга, их родители и дети) – но не более 1 раза в 30 суток (отсчёт для следующего разрешения на въезд в Казахстан начинается с даты выезда из Казахстана);



– являющихся членами семей граждан Республики Казахстан – при условии подтверждения факта родственных связей (супруг, супруга, родители и дети) и их несовершеннолетних детей – но не более 1 раза в 30 суток (отсчёт для следующего разрешения на въезд в Казахстан начинается с даты выезда из Казахстана);



– проходящих обучение в учебных заведениях на территории Республики Казахстан (учащиеся, студенты, слушатели, курсанты), а также в случае их въезда в Республику Казахстан для продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) при наличии приглашений казахстанских учебных заведений. В случае если въезжающий по указанным в настоящем подпункте целям иностранный гражданин является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или попечителями);



– сотрудников (специалистов) компаний, имеющих социальную значимость, согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан для каждого отдельного случая.





Все прибывшие через сухопутные пункты пропуска в Казахстан обязаны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом на коронавирус (сделанным не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы) или документ о прохождении полного курса вакцинации против COVID-19 в Казахстане.



Граждане Казахстана и иностранцы с ВНЖ Казахстана, получившие полный курс вакцинации против COVID-19 в РК (иностранная вакцина не освобождает от требования ПЦР-теста), при наличии документального подтверждения (паспорта вакцинации), могут не предоставлять ПЦР-справку об отрицательном тесте на коронавирус. Также на территории Казахстана признаны действительными паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Турции.



При отсутствии перечисленных документов, иностранные граждане в страну не допускаются, а граждане Казахстана и лица, имеющие вид на жительство в Казахстане, подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. После чего прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар.



Не требуется предоставление Справки об отрицательном тесте на коронавирус на детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц.