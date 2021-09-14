Путин отправится на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции. Об этом говорится в публикации на сайте Кремля, передает Tengrinews.kz.



"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении Кремля.



Отмечается, что с учетом этого Путин в режиме видеоконференции примет участие в запланированной в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов ШОС и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС.



13 сентября Владимир Путин во время общения с российскими паралимпийскими спортсменами в Кремле заявил, что в его окружении многие болеют COVID-19, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин.



"У нас, к сожалению, тоже сейчас... Врачи изучают... Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", - сказал президент России.