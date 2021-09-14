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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Путин отправится на самоизоляцию

Просмотров:954 Опубликовано: Сегодня, 14:39
Путин отправится на самоизоляцию
Фото: ©REUTERS
Президент России Владимир Путин сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции. Об этом говорится в публикации на сайте Кремля, передает Tengrinews.kz.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что с учетом этого Путин в режиме видеоконференции примет участие в запланированной в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов ШОС и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС.

13 сентября Владимир Путин во время общения с российскими паралимпийскими спортсменами в Кремле заявил, что в его окружении многие болеют COVID-19, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин.

"У нас, к сожалению, тоже сейчас... Врачи изучают... Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", - сказал президент России.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:32
Боже царя храни...
Перестали петь эту мантру - вот и результат. uhmylka
А, если серьезно, то все мы смертны, все болеем.
Желаю всем доброго здоровья, в том числе и Путину В.В.
 
-4
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 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 14:49
Обратно в бункер,что ли???
 
 

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