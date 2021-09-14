Сингапурская компания выкупает казахстанский цементный завод

В апреле 2021 года компания International Cement Shar, входящая в состав сингапурской International Cement Group, заявила о планах по приобретению ТОО «Казахцемент». Сумма сделки оценивается в 7,1 млрд тенге (около $16,5 млн).
Для этого ранее специально была создана дочерняя компания Sharcem, 60% активов которой принадлежат International Cement Shar, а оставшиеся 40% – казахстанскому бизнесмену Нуржану Шакирову.
Планировалось, что сделка по купле-продаже завершится к 31 мая 2021 года, но итоговое подписание документов неоднократно откладывалось на более поздний срок, и по текущим планам она должна состояться в сентябре 2021 года.
ТОО «Казахцемент» было образовано в 2006 году. Основным активом компании является завод в городе Шар (ВКО) по производству цемента мощностью 1 млн тонн в год.
Отметим, что в 2020 году на территории Алматинской области уже был запущен казахстано-сингапурский цементный завод «АлаЦем» мощностью 1,2 млн тонн. Акционерами предприятия являются International Cement Group и Нуржан Шакиров. Инвестиции в проект, по оценке ICG, составили $130 млн.
International Cement Group, помимо Казахстана, в Центральной Азии также представлена и в Таджикистане. Группа управляет цементный заводом, расположенным в Хатлонской области, мощностью 1,2 млн тонн.
По данным МИИР РК, в Казахстане действует 15 предприятий по производству цемента общей проектной мощностью 16,5 млн тонн в год и налаженным выпуском более 20 видов цемента.
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